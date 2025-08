Marsala, Vittorio Russo presenta al PALM il suo libro “Miryam. Il segreto della Madre”

04/08/2025 08:52:00

Sarà il Parco Archeologico di Lilibeo, a Marsala, a ospitare lunedì 4 agosto alle ore 19, nella sala conferenze “M. L. Famà”, la prima presentazione di Miryam.

Il segreto della Madre, l’ultimo romanzo di Vittorio Russo, edito da Baldini+Castoldi – La Nave di Teseo e uscito in libreria il 25 luglio.

Il libro porta in primo piano la figura di Miryam, madre di Yeshua, restituendole voce e umanità. Una narrazione che si discosta dall’icona religiosa per raccontare la donna, la madre, il dolore e la forza nascosti dietro al silenzio dei Vangeli.

«È un vero piacere poter ospitare un evento così speciale – dichiara Anna Occhipinti, direttrice del Parco –. Ringraziamo Vittorio Russo per aver scelto di iniziare proprio da qui il suo tour. È un’occasione per condividere emozioni e riflessioni, in un luogo che si apre sempre più al dialogo culturale». Lo scrittore, emozionato per questo debutto marsalese, sottolinea: «È un traguardo che ho raggiunto dopo quindici anni di lavoro. Se sono riuscito a portarlo a termine, lo devo anche ai miei figli, Sigfrido e Ascanio. Presentarlo a Marsala, città a me particolarmente cara, ha un valore speciale». Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l’autore l’avvocato Giacomo Frazzitta. L’ingresso è libero.