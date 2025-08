Musica, teatro e spettacoli: ad Alcamo un’estate lunga fino a settembre

04/08/2025 10:54:00

È entrato nel vivo il cartellone di Alcamo Estate 2025, che animerà la città per tutto agosto e settembre con spettacoli teatrali, concerti, cinema all’aperto, rassegne per famiglie e appuntamenti dedicati anche ai più piccoli ad Alcamo Marina.

Dopo l’apertura con Femmine Vaganti il 1° agosto e La prima volta non si scorda mai il 3 agosto, questa sera (4 agosto) il Castello dei Conti di Modica ospita Medea Arcana Opera in Canto, produzione firmata Teatro Libero, a partire dalle 21.15.

Torna anche uno degli appuntamenti più attesi dell’estate alcamese: il Summertime Blues Festival, che quest’anno si articola in quattro serate. L’8 e il 9 agosto è previsto un’anteprima in piazzetta Vespri, mentre il 10 e l’11 agosto il festival si sposterà in piazza Ciullo con due serate di musica firmate Brass Group. “Abbiamo costruito un programma ricco e variegato – commenta l’assessore alle attività ricreative e agli eventi, Gaspare Benenati – che offre occasioni di svago e cultura sia per chi vive la città sia per i tanti turisti. Il ritorno del Summertime Blues, gli spettacoli teatrali, il cinema sotto le stelle e i concerti live sono pensati per valorizzare Alcamo e la sua costa”. Tra gli altri eventi da segnare in agenda: Nino Frassica e Los Plaggers Band il 12 agosto in piazza Ciullo, l’Opera dei Pupi (in scena il 13, 20 e 27 agosto), Effetto Live Show il 28 e 29 agosto in Battigia, e a settembre l’omaggio poetico a Cielo d’Alcamo con lo spettacolo Cu voli poesia venga in Sicilia, firmato da Mario Incudine. Un'estate lunga due mesi, tra musica, tradizione e spettacoli sotto le stelle, con il Castello, piazza Ciullo e Alcamo Marina come palcoscenici principali.