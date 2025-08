Paceco, al via la rassegna “A Macaràro”: quattro serate di teatro sotto le stelle

04/08/2025 15:23:00

La villa comunale di Paceco torna a vestirsi di arte e cultura con la terza edizione di “A Macaràro”, la rassegna artistico-culturale che dal 28 al 31 agosto propone quattro serate dedicate al teatro siciliano.

Un palcoscenico a cielo aperto per accogliere spettacoli che raccontano, emozionano e riflettono l’anima di un territorio.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Paceco e curata da Giovanna Scarcella, punta ancora una volta sul talento di autori, registi e attori siciliani, in collaborazione con le associazioni Mirandolina, Teatro Libero A.C. e Kepos Performing Theater. Ogni spettacolo avrà inizio alle 21.30 e l’ingresso sarà gratuito. Il programma si apre mercoledì 28 agosto con “Due passi sono”, spettacolo scritto e interpretato da Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi. Il 29 agosto sarà la volta di “Ràriche”, monologo di e con Manfredi Messana.

Il 30 agosto andrà in scena “Aranci di ‘nterra”, scritto da Giacomo Bonagiuso e interpretato da Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella. Chiude la rassegna il 31 agosto “Mater”, di Giuseppe Tarantino, con Ilenia Di Simone e Ylenia Modica. “È un programma pensato per tutti”, sottolinea Scarcella. “Attraverso il linguaggio del teatro vogliamo stimolare la comunità, accendere riflessioni, offrire occasioni di incontro. I piccoli centri hanno bisogno di momenti come questi, capaci di rompere l’apatia e generare dialogo”.