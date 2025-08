Due donne e un uomo, le vittime del fine settimana sulle strade siciliane 

04/08/2025 10:44:00

Tre vite spezzate in poche ore sulle strade della provincia di Messina. Due donne e un uomo sono morti in distinti incidenti stradali che hanno scosso non solo il territorio messinese, ma anche le comunità di Comiso e Vittoria, che piangono una docente e suo padre.

A Santa Lucia del Mela ha perso la vita Sweety Unnuth, 47 anni, originaria delle isole Mauritius. La donna stava andando al lavoro in bicicletta elettrica quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Un altro grave incidente si è verificato a Monforte Marina, sulla Strada Statale 113, dove un’auto con cinque persone a bordo è precipitata in una scarpata. A perdere la vita sono stati Martina Ruscica, 33 anni, e suo padre Giuseppe. La giovane, originaria di Comiso ma residente in Lombardia, è morta sul colpo. Il padre è deceduto poco dopo, mentre gli altri passeggeri, tra cui il compagno di Martina, Sacha, sono rimasti feriti. Uno di loro si trova in condizioni critiche all’ospedale San Marco di Catania.

Martina Ruscica era un’insegnante molto apprezzata. Dopo aver lavorato a Milano, era in servizio all’istituto comprensivo Martiri della Libertà di Sesto San Giovanni, dove si occupava di progetti di innovazione digitale e intelligenza artificiale nella didattica. Era anche responsabile di un programma contro la dispersione scolastica. La docente era tornata in Sicilia per una breve vacanza con la famiglia e il compagno, con l’intenzione di far conoscere loro i luoghi della sua infanzia tra Comiso e Scoglitti.

La morte di Martina e del padre ha colpito duramente le comunità di Comiso e Vittoria. Tre tragedie che riaprono il dibattito sulle condizioni delle infrastrutture siciliane e sulla necessità di maggiore sicurezza stradale.