La paziente di Campobello, la neoplasia e la terapia. Una replica dell'Asp di Trapani

04/08/2025 13:46:00

Gentile redazione di Tp24,

in riferimento all’articolo “Trapani. Paziente oncologica senza terapia da due mesi: Così si rischia la vita" pubblicato su TP24 il 2 agosto u.s., la Direzione Strategica Aziendale dell’ASP di Trapani precisa quanto segue:

“La paziente, originaria di Campobello di Mazara, affetta da neoplasia e dimessa a fine giugno dall’ospedale di Treviso ove si era rivolta, ha intrapreso il percorso di tutela, previsto dai protocolli in vigore, con prima visita effettuata al reparto di Oncologia dell’ospedale di Trapani in data 21 luglio scorso. Al fine di tutelare al massimo, anche logisticamente, la paziente e i caregivers, il direttore dell’Oncologia dell’ospedale di Castelvetrano, ha tempestivamente preso in carico la paziente mettendosi a disposizione e visitandola in data 1 agosto. Ciò al fine di intraprendere il percorso terapeutico già da martedì 5 agosto, cosi come indicato dall’ospedale di Treviso. La paziente e i caregivers sono quindi presi in carico da questa Azienda. Nello spirito di dedizione ai pazienti e familiari l’Azienda ringrazia il collega medico che ha segnalato il caso mass mediaticamente, ma corre l’obbligo di precisare, che in ogni caso il collega stesso, aveva parlato direttamente con la responsabile del reparto di oncologia di Castelvetrano, ricevendo rassicurazioni anche sulla tempistica appropriata per la somministrazione del protocollo terapeutico alla paziente.