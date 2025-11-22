Ismaele La Vardera: "Il nostro progetto, con Venezia e Ferro"

22/11/2025 16:23:00

Gentile redazione di Tp24,

ringrazio la vostra testata per lo spazio che ci ha dedicato, anzi noi amiamo chi ci critica perché ci permette di spiegare meglio il Nostro progetto.

Avete citato Baldo Venezia come nostro riferimento di Marsala storcendo il naso per il suo passato in Fdi. Non cogliendo che è questa la rivoluzione del nostro movimento se uno che è all’interno del partito del governo e che potrebbe avere potere decide di mandare in soffitta la sua esperienza per andare Controcorrente noi abbiamo vinto. Non siamo configurabili negli steccati secondo cui chi ha avuto esperienze negli altri partiti ha la scabbia, piuttosto gli offriamo militanza e possibilità di riscattarsi e di purificarsi sul campo. Sbagliate infatti a dire che è il nostro riferimento noi ad oggi non abbiamo nè coordinatori cittadini nè tantomeno coordinatori provinciali nessuni nei territori rappresenta Controcorrente se non i cittadini stessi. Giulia Ferro e il suo passato con Musumeci? Io la ricordo come compagnia di avventura insieme a Cateno De Luca un avvocato brillante, una mamma che solo nella sua Mazara ha avuto un tributo di voti essendo la più votata nella storia delle Europee. Se già da tempo ha messo in soffitta l’esperienza con Musumeci e vuole spendersi dalla parte giusta della storia io non solo non gliene faccio un colpa per me anzi è un merito. Questo è Controcorrente siamo aperti anche a chi cambia idea e non vogliamo fare come alcuni movimenti che guardavano dall’alto verso il basso chi aveva avuto esperienze pregresse semplicemente perché solo chi non cambia idea è un cretino. Un caro saluto ai vostri lettori e al vostro illustre direttore.



Ismaele La Vardera



