Marsala: inizia la prevendita per gli spettacoli della rassegna "Gli estremi del Teatro"

04/08/2025 20:00:00

È ufficialmente partita il 1° agosto la prevendita per i singoli spettacoli della rassegna teatrale "Gli estremi del Teatro" che si terrà al Teatro Impero di Marsala nella stagione 2025/2026. Dopo l’avvio della prevendita per gli abbonamenti, adesso è possibile acquistare anche i biglietti per gli spettacoli singoli, offrendo così agli appassionati del palcoscenico la possibilità di scegliere gli eventi che più rispondono ai propri gusti e interessi.

Diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta dall'associazione "Si Può Fare", la rassegna si preannuncia come un appuntamento imperdibile con il grande teatro, che spazia dal comico al drammatico, passando per il brillante e l'intenso, e vedrà la partecipazione di alcuni dei volti più amati del panorama teatrale italiano.

Gli spettacoli, che prenderanno il via il 7 novembre, inizieranno tutti alle ore 21 e offriranno un’esperienza unica, grazie alla qualità delle produzioni e alla cura con cui sono stati selezionati gli attori e i registi.

Il programma degli eventi della stagione 2025/2026:

7 novembre 2025 – "Magnifica presenza" , adattamento teatrale del celebre film di Ferzan Ozpetek.

– , adattamento teatrale del celebre film di Ferzan Ozpetek. 4 dicembre 2025 – "Il vedovo" , con Massimo Ghini in una delle sue performance più attese.

– , con Massimo Ghini in una delle sue performance più attese. 9 gennaio 2026 – "L'avaro" , con la magistrale interpretazione di Enrico Guarneri.

– , con la magistrale interpretazione di Enrico Guarneri. 3 febbraio 2026 – "Le stravaganti avventure di Kim Sparrow" , con la brillante Paola Minaccioni.

– , con la brillante Paola Minaccioni. 24 marzo 2026 – "L'arte della truffa" , con il carisma comico di Biagio Izzo.

– , con il carisma comico di Biagio Izzo. 17 aprile 2026 – "Il piacere dell'onestà" , con il grande Pippo Pattavina, che torna a calcare il palcoscenico con una commedia irriverente.

– , con il grande Pippo Pattavina, che torna a calcare il palcoscenico con una commedia irriverente. 5 maggio 2026 – "Gente di facili costumi", con la maestria di Flavio Insinna.

I biglietti per gli eventi della stagione teatrale sono già disponibili sulla piattaforma Liveticket, accessibile a tutti coloro che desiderano acquistare i biglietti per un singolo spettacolo o, per chi non l’avesse ancora fatto, abbonarsi all’intero ciclo di eventi.

Inoltre, la prevendita consente di acquistare i biglietti anche tramite la carta docente, un’opportunità in più per i docenti che vogliono vivere l’esperienza teatrale come parte del proprio percorso culturale.

La stagione 2025/2026 de "Gli estremi del Teatro" promette di essere una delle più affascinanti e variegate dell’intera programmazione del Teatro Impero, con una selezione di spettacoli che sapranno toccare il cuore e la mente del pubblico. Non perdere l'occasione di assistere a uno dei principali eventi culturali della città di Marsala.