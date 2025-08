 Marsala: sversano rifiuti speciali vicino a sito di interesse comunitario, due denunciati

05/08/2025 12:59:00

I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento CITES di Trapani hanno denunciato due uomini, di 38 e 55 anni, per la gestione e il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali, nonché per la realizzazione di una discarica abusiva.

L'operazione è scattata durante un servizio di prevenzione contro i reati ambientali nelle vicinanze di un sito di interesse comunitario, situato nella periferia di Marsala. I militari, mentre effettuavano il controllo, hanno notato un autocarro carico di rifiuti, costituiti da materiale edile di risulta, che si dirigeva verso un terreno privato. Dopo aver seguito il veicolo, i Carabinieri sono intervenuti bloccando il conducente mentre stava per scaricare il carico.

I successivi accertamenti hanno portato all’identificazione del 55enne, responsabile della gestione della discarica abusiva. L’uomo aveva infatti realizzato illecitamente un piazzale di circa 1.800 metri quadrati all’interno del quale erano già accumulati circa 600 metri cubi di rifiuti della stessa tipologia. Inoltre, aveva consentito l'abbandono dei rifiuti da parte del 38enne, conducente del veicolo.

L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, nonché della discarica abusiva, al fine di evitare ulteriori danni all'ambiente. I due uomini sono stati denunciati per violazione delle normative relative alla gestione dei rifiuti speciali e alla tutela ambientale.

Questa operazione si inserisce in un contesto di intensificazione dei controlli in aree sensibili, come i siti di interesse comunitario, che sono particolarmente vulnerabili a pratiche di inquinamento e danneggiamento dell'ecosistema.