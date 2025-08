Marsala: incidente tra autobus, scooterone e auto in Piazza Piemonte e Lombardo

05/08/2025 07:52:00

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato ieri sera in Piazza Piemonte e Lombardo, a Marsala, coinvolgendo un autobus, uno scooterone e un’auto. Fortunatamente, l’incidente non ha causato conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Secondo le ricostruzioni, l’autobus stava per immettersi lungo la via Rosalie Montmasson (ex Mario Nuccio) quando, svoltando, si è scontrato con uno scooterone che procedeva ad alta velocità, e che a causa dell’impatto, è stato sbalzato contro una Fiat Panda in marcia. Quest’ultima si stava immettendo nella piazza, al momento dello scontro.

Il motociclista, pur riportando alcune escoriazioni, ha fortunatamente evitato lesioni più gravi. In via precauzionale, è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala per alcuni accertamenti medici. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilevamenti per la dinamica dell’incidente.