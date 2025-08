 Petrosino: successo per la seconda edizione di  "Vino Vivo"

05/08/2025 08:09:00

Si è conclusa con grande partecipazione la seconda edizione di Vino Vivo, evento che ha animato Petrosino nei giorni 1 e 2 agosto 2025. Due giornate dedicate al mondo del vino, con degustazioni, incontri, e momenti di intrattenimento che hanno coinvolto produttori, appassionati, operatori e curiosi. L'evento, organizzato dal Comune di Petrosino con il patrocinio del Libero Consorzio della Provincia di Trapani e la collaborazione dell'Associazione Italiana Sommelier di Trapani, ha confermato la sua vocazione a diventare un appuntamento di riferimento per il settore vinicolo siciliano.

Il format della manifestazione, diffuso tra il centro storico e la zona costiera, ha proposto un'esperienza conviviale e dinamica, incentrata non solo sulla degustazione del vino, ma anche sulla valorizzazione dei territori, delle pratiche agricole sostenibili e delle identità culturali locali. “Vino Vivo vuole contribuire a rafforzare l’identità di Petrosino come polo del vino in Sicilia occidentale”, ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi. “Eventi come questo valorizzano il nostro territorio in modo intelligente, mettendo al centro l’agricoltura sana, la cultura e l’accoglienza.”

La manifestazione ha preso il via venerdì 1 agosto con il 1° Concorso Enologico di Sicilia “Vino Vivo, i bianchi della costa d’Occidente”, una competizione che ha premiato i migliori vini bianchi provenienti dai comuni costieri di Trapani, Misiliscemi, Paceco, Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Un'altra occasione di rilievo è stato il convegno “Rinascere dalla vigna. Prospettive future tra autenticità e territorio”, che ha trattato tematiche fondamentali per il futuro del settore vitivinicolo. Tra gli argomenti discussi: la valorizzazione dei vigneti abbandonati, le peculiarità delle produzioni vinicole nelle zone marine e lungo la costa petrosilena, e l’importanza di una gestione oculata della DOC, con un focus sul rilancio della DOC Delia Nivolelli.

Sabato 2 agosto è stato il giorno dei banchi d’assaggio, dove centinaia di visitatori – tra cui wine lovers, ristoratori, enotecari, giornalisti e semplici curiosi – hanno avuto l’opportunità di scoprire e degustare i migliori vini del territorio. Non è mancata una masterclass eno-sensoriale dedicata al Grillo, uno dei vitigni più rappresentativi della zona.

La serata si è conclusa con la premiazione del 1° Concorso Enologico di Sicilia, che ha visto il vino Mille Marsala Superiore dell'azienda Rallo aggiudicarsi il primo posto. Un finale che ha ulteriormente confermato l’alta qualità delle produzioni vinicole della costa occidentale siciliana.

Con il successo di questa seconda edizione, l'appuntamento con Vino Vivo è già fissato per il 2026, con la promessa di nuove iniziative volte a consolidare il ruolo di Petrosino come importante punto di riferimento per la cultura del vino in Sicilia.