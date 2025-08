Trapani: il generale dell'Arma Ubaldo Lo Monaco in visita al comando provinciale

05/08/2025 13:00:00

Nella mattinata di ieri, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato il Comando Provinciale di Trapani, dove ha avuto un incontro con le autorità civili e militari locali, insieme ai reparti territoriali e speciali dell'Arma. Un’occasione per ribadire l’impegno costante dei Carabinieri a favore della sicurezza e della legalità, ma anche per approfondire temi cruciali come la prevenzione e la cooperazione tra le istituzioni.

Il Generale Del Monaco, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha avuto modo di confrontarsi con le principali autorità locali, rinnovando l'impegno dell'Arma a lavorare fianco a fianco con le altre forze istituzionali. "La nostra priorità è mantenere un dialogo continuo con tutte le realtà civili e militari per tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini e garantire un ambiente di legalità", ha dichiarato Del Monaco durante l'incontro.

Nel corso della visita, il Generale ha incontrato anche una rappresentanza di carabinieri provenienti dalle diverse articolazioni provinciali, dal personale territoriale ai reparti specializzati. Un momento di condivisione e confronto con chi, ogni giorno, è in prima linea nel garantire l'ordine pubblico. Presenti anche i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) e dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), segno della volontà di creare un dialogo costruttivo tra tutte le componenti dell'Arma.

Uno degli aspetti centrali della riunione è stato l’esame delle problematiche del territorio, con particolare attenzione alla criminalità organizzata. Nonostante gli sforzi e i risultati ottenuti dai Carabinieri di Trapani, il fenomeno resta una minaccia persistente, che richiede un monitoraggio continuo e strategie mirate. Non meno rilevante è stato l'approfondimento sulla criminalità diffusa, con un focus sulle vittime più vulnerabili, come anziani, minori e donne vittime di violenza.

Il Generale Del Monaco ha sottolineato l'importanza di un approccio che vada oltre la semplice repressione dei reati. "Per contrastare efficacemente queste problematiche, è fondamentale un intervento preventivo capillare", ha dichiarato. In questo contesto, uno degli strumenti più importanti sono i cosiddetti "servizi di prossimità": una presenza quotidiana e costante dei Carabinieri sul territorio, in grado di intercettare segnali di disagio e prevenire situazioni di rischio prima che diventino problematiche serie.

Questi servizi, che permettono un intervento rapido ma anche una relazione continua con la comunità, sono visti come il pilastro della fiducia tra i cittadini e le forze dell'ordine. "Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento credibile, garantendo sicurezza percepita e rafforzando la relazione di fiducia con la popolazione", ha concluso il Generale.

In chiusura della visita, Del Monaco ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai carabinieri della provincia, sottolineando che i risultati ottenuti sono frutto di un impegno costante e di una dedizione che non conosce sosta. Un riconoscimento che fa onore a tutti coloro che ogni giorno, con coraggio e senso del dovere, si adoperano per il benessere della comunità.