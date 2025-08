A Mazara nasce il circolo dei Giovani Democratici

05/08/2025 18:48:00

Dopo mesi di confronto e impegno sul territorio, il Circolo dei Giovani Democratici di Mazara del Vallo vede finalmente la luce, segnando un passo importante nella costruzione di uno spazio politico giovane, dinamico e fortemente radicato nei valori della partecipazione, del progresso e della democrazia.

Con un nome che evoca il coraggio e la determinazione, il congresso di fondazione si intitola "Il coraggio di salpare", una scelta che non è solo simbolica ma rappresenta un vero e proprio appello all'azione. "Sentiamo forte l’urgenza di lasciare la riva dell’immobilismo, di rompere le paure e di costruire insieme una nuova direzione in mezzo alle onde della politica e della società", affermano i promotori del Circolo, sottolineando come sia giunto il momento di voltare pagina e di abbandonare la stasi che troppo spesso ha caratterizzato la politica giovanile della città.

Mazara del Vallo, infatti, è una realtà che, troppo spesso, ha dimenticato o trascurato il proprio potenziale giovanile. Con l'istituzione di questo nuovo circolo, i giovani democratici intendono ribaltare questa tendenza, rivendicando il loro diritto di essere protagonisti e di contribuire con responsabilità al rinnovamento della comunità locale. Non si tratta solo di un atto simbolico, ma di un impegno concreto a fare la differenza con idee nuove, fresche e coraggiose.

Il congresso costitutivo del Circolo si terrà sabato 9 agosto, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso il Cortile del Complesso Monumentale “Filippo Corridoni”, nel cuore pulsante della città. Un evento che si preannuncia come un momento di grande partecipazione, aperto a tutte e a tutti coloro che desiderano condividere una visione generazionale rinnovata e contribuire attivamente al cambiamento di Mazara del Vallo.

"L’idea è di mettere in rete giovani, idee e energie per creare una nuova stagione politica, fatta di proposte concrete e di impegno civico. Vogliamo che Mazara del Vallo torni ad essere una città dove i giovani si sentono parte integrante del futuro", dichiarano i responsabili del nuovo circolo, con un messaggio che fa leva sulla forza della comunità e sulla volontà di costruire insieme un futuro migliore.

Il "coraggio di salpare" rappresenta, dunque, una vera e propria chiamata all'azione. Una sfida non solo politica, ma anche culturale e sociale, che invita tutti i giovani a partecipare attivamente alla vita della città, superando l'indifferenza e l'immobilismo che troppo spesso la caratterizzano. Un'opportunità per essere protagonisti di un cambiamento che parte dal basso, dalle idee e dalle proposte di chi vuole realmente cambiare la propria città.

Un appuntamento imperdibile, dunque, per tutti coloro che credono nel valore della partecipazione e nell'importanza di dar voce alle nuove generazioni.