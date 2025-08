Stefano Pellegrino: "Il PD ha perso il polso della realtà siciliana"

05/08/2025 02:00:00

“Se accontentare la maggioranza – come sostiene il Pd – significa mettere in circolo quasi 400 milioni di euro per la riqualificazione delle strade provinciali, per affrontare l’emergenza idrica, per ridurre le liste d’attesa nella sanità, per sostenere i Comuni gravati dai costi straordinari dello smaltimento dei rifiuti, per fronteggiare il caro-voli, per rafforzare la videosorveglianza nei territori, per stabilizzare il personale precario nei Consorzi di bonifica e per i fondi per i servizi Asacom, allora è evidente che il Pd ha perso completamente il polso della realtà siciliana. Il ddl di variazioni di bilancio non è un favore alla maggioranza, ma una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. È paradossale che chi ha governato per anni senza risolvere nessuno di questi problemi, oggi provi a bloccare interventi attesi da tempo con 900 emendamenti ostruzionistici.

La Sicilia ha bisogno di soluzioni, non di teatrini politici ostruzionistici. Se il Pd pensa di guadagnare consensi ostacolando provvedimenti che danno ossigeno ai territori, si sbaglia di grosso. Noi andiamo avanti con responsabilità, loro restino pure a fare opposizione a tutto, anche al buon senso".



Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, rispondendo alle dichiarazioni del capogruppo del PD Michele Catanzaro.