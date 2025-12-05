Marsala 2026: Salvatore Ombra ha deciso: "Non mi candido a sindaco"

05/12/2025 10:25:00

Salvatore Ombra dice no: "Non mi candido a sindaco di Marsala". Con un post sulla sua pagina facebook , il presidente di Airgest e vicepresidente della società Ausonia ha annunciato la sua decisione: non correrà per la guida del Comune.

«In molti mi avete manifestato stima e fiducia chiedendomi di candidarmi – scrive Ombra – un attestato di affetto che mi onora e che porterò sempre con me». Una scelta maturata dopo settimane di riflessione e definita “sofferta”, tanto da richiedere, ammette, “molte notti insonni”.

A pesare sulla decisione sono soprattutto le responsabilità professionali: il doppio incarico in Ausonia e alla guida dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. «In un momento così cruciale per l’azienda, per lo scalo e per lo sviluppo del territorio – spiega – il mio impegno deve restare totalmente concentrato su questo lavoro».

Ombra parla di “un bivio dell’anima”, ma rivendica la necessità di agire con coerenza, continuando a contribuire al territorio “anche da dove mi trovo”, con “passione e dedizione”.

Il ringraziamento finale è rivolto a quanti lo hanno sostenuto nell’ipotesi di una candidatura: «La vostra fiducia è il più grande riconoscimento personale che potessi ricevere».



