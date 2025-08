Alcamo, è allarme: 11 casi di tubercolosi in dieci giorni. Ricoverata anche una neonata

05/08/2025 08:38:00

Meno male che per l’Asp di Trapani la situazione era “circoscritta”. Intanto ad Alcamo scatta l’allerta sanitaria: sono stati confermati altri sei nuovi casi di tubercolosi, che portano a undici il totale dei contagi accertati in appena dieci giorni. A essere colpiti sono adulti e minori legati tra loro da vincoli familiari e scolastici. E mentre il quadro si complica, una neonata di appena nove mesi resta ricoverata in condizioni delicate all’ospedale dei Bambini "Di Cristina" di Palermo.

Tutto è cominciato lo scorso 25 luglio, con la diagnosi del primo caso: un uomo di 28 anni, che ha poi trasmesso l’infezione alla moglie e ai tre figli minori. La più piccola è proprio la bimba ricoverata. Il contagio si sarebbe propagato anche all’interno di un istituto d’accoglienza frequentato da uno dei bambini, facendo scattare i controlli a tappeto.

A quel punto, è entrata in azione l’unità operativa di Epidemiologia e Sorveglianza sanitaria delle Malattie infettive dell’Asp di Trapani, guidata dal dottor Gaspare Canzoneri, che ha avviato le attività di tracciamento per contenere la diffusione del batterio. Oltre 100 persone — tra parenti, vicini di casa e operatori del centro — sono state sottoposte a test.

I risultati hanno evidenziato un quadro ben più complesso: altri sei positivi, per un totale di 11 contagiati, tra adulti e bambini. Alcuni di loro sono già in cura con terapie farmacologiche mirate.

La tubercolosi è una malattia infettiva curabile, ma che richiede attenzione e rapidità d’intervento, soprattutto nei contesti comunitari dove il rischio di trasmissione è elevato. La diffusione tra membri della stessa famiglia e l’età molto giovane di alcune delle persone coinvolte — come la bambina di nove mesi — rendono questa catena di contagi particolarmente preoccupante.

L’Asp di Trapani, che nei giorni scorsi aveva parlato di un fenomeno sotto controllo, adesso mantiene alto il livello di sorveglianza. Ma i fatti raccontano un’altra storia: undici casi in dieci giorni, un intero nucleo familiare coinvolto, un sospetto focolaio in un istituto d’accoglienza. La situazione, dunque, è tutt’altro che circoscritta.

Nel frattempo, proseguono i controlli su altri potenziali contatti, mentre si attende l’evoluzione clinica dei casi già emersi. A cominciare proprio dalla piccola ancora ricoverata, che rappresenta il volto più fragile di una vicenda che scuote la comunità alcamese.

Tubercolosi: cosa sapere e come proteggersi

La tubercolosi è una malattia infettiva causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis, che si trasmette per via aerea attraverso goccioline di saliva o colpi di tosse.

Sintomi principali:

Tosse persistente (anche con sangue)

Febbre

Sudorazione notturna

Perdita di peso e stanchezza

È contagiosa?

Sì, soprattutto se non trattata. Ma non tutti i contagiati si ammalano: chi ha un buon sistema immunitario può restare asintomatico (forma latente).

Si cura?

Sì, con una terapia antibiotica prolungata (di almeno sei mesi). Se diagnosticata in tempo, la tubercolosi è completamente guaribile.

Cosa fare in caso di contatto?

Chiunque sia stato a stretto contatto con un positivo deve fare test specifici (Mantoux o IGRA) e radiografia al torace. L’Asp di Trapani ha attivato la sorveglianza epidemiologica per monitorare i contatti ad Alcamo.

Prevenzione:

Evitare ambienti chiusi e affollati se si ha tosse persistente

Coprirsi naso e bocca con il gomito in caso di starnuti o colpi di tosse

Seguire le indicazioni dell’Asp se si è stati segnalati come contatti stretti

Per info o dubbi: rivolgersi al proprio medico di base o al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp.