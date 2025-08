Marsala: domani la musica classica protagonista al Complesso San Pietro

05/08/2025 13:14:00

Domani, mercoledì, 6 agosto 2025, Marsala ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica classica: un concerto sinfonico di alta qualità che vedrà l’esibizione del talento del pianista Federico Genna, accompagnato dalla MeMA Symphony Orchestra diretta dal maestro Andrea Certa. L'evento, che si terrà alle ore 21:00 presso il Complesso Monumentale San Pietro, si inserisce nell'ambito del "Summer Time 2025", un festival che celebra la musica e la cultura in tutta la regione.

Il programma musicale sarà interamente dedicato alle composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei più grandi geni musicali della storia, con l'esecuzione della celebre "Ouverture da Le Nozze di Figaro", il Concerto per pianoforte n. 21 in Do maggiore KV 467 e la Sinfonia n. 40 in Sol minore KV 550.

La Ouverture da "Le Nozze di Figaro" KV 492 apre la serata con una delle pagine più brillanti della musica mozartiana, capace di trasmettere immediatamente lo spirito vivace e l'intrigo amoroso che pervade tutta l'opera buffa, un vero capolavoro che debuttò a Vienna nel 1786. La scrittura orchestrale incarna perfettamente l'atmosfera frizzante e l'intreccio di emozioni e situazioni tipico di questa commedia.

Segue il Concerto per pianoforte n. 21 in Do maggiore KV 467, completato nel 1785, uno dei concerti più amati e conosciuti di Mozart. Il movimento lento di questo concerto, noto anche per la sua celebrazione nel film "Elvira Madigan", è uno dei più emozionanti nel repertorio pianistica, con la sua melodia struggente e l'accompagnamento orchestrale delicato e sussurrato, che conferisce a ogni nota una bellezza ineffabile.

La serata si conclude con la Sinfonia n. 40 in Sol minore KV 550, una delle sinfonie più famose e apprezzate di Mozart. Composta nel luglio del 1788, questa sinfonia si distingue per la sua intensità emotiva e la profondità che anticipano lo sviluppo del Romanticismo. Il tema iniziale, esposto dai violini in pianissimo, rappresenta uno dei momenti più iconici e riconoscibili della musica sinfonica.

L’Orchestra Sinfonica MeMA sarà composta da talentuosi musicisti, tra cui Massimo Coco e Salvatore Passantino ai violini, Maria Carla Piras e Aurora Ruisi ai violoncelli, e molti altri artisti di talento che contribuiranno a rendere ogni esecuzione un’esperienza unica e coinvolgente.