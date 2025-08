Trapani: la Casina delle Palme rivive con la musica indipendente di “We feel it!” 

05/08/2025 10:24:00

La Casina delle Palme di Trapani è tornata a essere un punto di riferimento culturale, grazie all'evento “We feel it!”, che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 persone. L'iniziativa, dedicata alla musica dei giovani cantautori trapanesi, si è svolta sabato sera, con un programma che ha avuto inizio alle 18 e si è concluso a notte fonda.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Gianluca Coppola e Giacomo Brancaleone della start-up Feelers, con il patrocinio del Comune di Trapani, della SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, e la co-produzione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Un successo che ha superato le aspettative degli stessi organizzatori, che si sono detti entusiasti di vedere il pubblico accogliere la musica indipendente con tanto entusiasmo.

“Vedere la Casina delle Palme gremita di persone di ogni età che ascoltano, cantano e ballano le canzoni dei giovani artisti locali ci ha emozionato molto. Questo ci fa capire che a Trapani c’è un pubblico pronto ad accogliere e supportare la musica indipendente. Per questo motivo, stiamo già pensando alla seconda edizione dell’evento, che vogliamo rendere ancora più grande e coinvolgente,” hanno dichiarato Coppola e Brancaleone.

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione Comunale. L'Assessore Emanuele Barbara ha commentato: “Siamo felici di vedere la Casina delle Palme ospitare una manifestazione che mette in luce il talento dei nostri giovani e promuove la musica. La nostra volontà è quella di fare di questo luogo un punto di riferimento culturale e turistico per tutto l’anno, non solo per eventi sporadici.”

Anche Marzia Patti, consigliera comunale di Trapani, ha espresso il proprio entusiasmo: “Questo evento dimostra quanto talento ci sia in città. Speriamo che ‘We feel it!’ rappresenti l’inizio di un nuovo movimento culturale e musicale che possa crescere e arricchire la scena locale.”

L’evento ha visto l’esibizione di nove artisti, tra cantautori e band locali, che hanno portato sul palco sonorità originali spaziando dal pop al rap, dall’indie al nu metal. Gli artisti, tutti under 40, hanno presentato brani inediti che trattano temi come la precarietà, i cambiamenti climatici, la malattia, le emozioni e l’identità.

“Abbiamo selezionato questi artisti tra tantissimi altri talentuosi. Speriamo di dare loro la possibilità di esibirsi anche nelle prossime edizioni. Inoltre, stiamo sviluppando una nuova piattaforma, l’App Feelers, che dal prossimo ottobre permetterà a tutti di scoprire, supportare e condividere musica indipendente geolocalizzata,” hanno spiegato gli organizzatori.

A condurre l’evento sono stati Maria Giovanna Grignano e Giacomo Mazzara, in arte Megghy e James, mentre il pre-serata è stato animato dal dj set di Alberto Dolo. Tra i presenti anche l’influencer Jas, al suo primo evento in Sicilia. Oltre alla musica, l’evento ha avuto anche un importante momento di solidarietà. Grazie alla collaborazione con la Bontempi-Farfisa, il team Feelers ha annunciato una donazione di giocattoli musicali al reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, con l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini e stimolare la loro creatività. Un evento che ha unito musica, solidarietà e cultura, e che ha dimostrato quanto la scena musicale trapanese sia viva e pronta a crescere.