Trapani: con il drone "A Tia Taliu" sequestrate 19 discariche abusive in due settimane

06/08/2025 20:38:00

L’attività di controllo della polizia municipale di Trapani continua con l’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate. Il drone “A Tia Talìu” ha individuato nelle ultime due settimane 19 discariche abusive tra la città e le frazioni. I proprietari dei terreni sono stati segnalati.

Sono stati anche individuati due trasportatori di rifiuti abusivi: uno su un camioncino e l’altro su un’Apecar, entrambi mentre abbandonavano rifiuti ingombranti. Per loro sono scattate denunce e il sequestro dei mezzi. A Xitta, una pattuglia è intervenuta dopo una segnalazione per un incendio di rifiuti in un terreno privato. Due persone sono state identificate e denunciate per combustione illecita.

Anche le auto civetta vengono utilizzate per monitorare il territorio e individuare chi continua a scaricare rifiuti abusivamente. Gli agenti stanno lavorando per fermare queste pratiche, anche se richiedono tempo e precisione.

Nel centro storico, in via Torrearsa, sono stati sequestrati due impianti abusivi. Il fenomeno, purtroppo, è ricorrente. Un altro aspetto riguarda i clienti degli “svuota cantine” irregolari. Molti, anche tra professionisti, preferiscono pagare 20 euro in nero piuttosto che seguire le procedure corrette, come la raccolta differenziata o il servizio di ritiro rifiuti a domicilio.