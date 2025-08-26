L'emozionante danza dei delfini tra Marsala e Favignana 

26/08/2025 12:17:00

Un incontro emozionante, di quelli che restano impressi per sempre. Francesco Martino e sua moglie Daniela stavano rientrando in barca da Favignana verso Marsala quando, all’improvviso, il mare ha regalato loro uno spettacolo unico: una famiglia di delfini ha iniziato a seguirli, nuotando accanto all’imbarcazione.

I cetacei, curiosi e giocherelloni, hanno poi iniziato a saltare tra le onde, dando vita a una vera e propria danza. «Sembravano voler giocare con noi – raccontano – uno spettacolo della natura, emozionante e raro». Scene così ricordano quanto il nostro mare sia ancora vivo e sorprendente.



