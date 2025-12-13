A Santa Ninfa una domenica di trekking e yoga nella Riserva Naturale

13/12/2025 13:00:00

Unire il cammino nella natura alla consapevolezza del corpo, attraversando uno dei territori più suggestivi e meno conosciuti della Sicilia occidentale. È questo lo spirito di “Trek & Yoga – RNO Santa Ninfa: tra gessi, silenzi e saluti al sole”, l’iniziativa proposta da Limone Rosso in programma domenica 14 dicembre 2025, con inizio alle 9:30, a Santa Ninfa.

Il punto di ritrovo sarà il 119 Road Bar, da cui i partecipanti si muoveranno verso la Riserva Naturale Orientata Grotta di Santa Ninfa, gestita da Legambiente Sicilia. Prima dell’escursione è prevista la visita al Centro Esplora Ambiente, ospitato nel Castello di Rampinzeri: uno spazio espositivo che introduce alla preistoria del territorio, ai fenomeni carsici sotterranei, alle rocce di gesso e alla biodiversità della Valle del Belice, offrendo una chiave di lettura consapevole del paesaggio.

A guidare il trekking sarà Daniela Petracca, guida ambientale escursionistica AIGAE, che accompagnerà il gruppo lungo i sentieri della riserva, tra colline di gesso, gole silenziose e affacci panoramici. Il percorso è pensato con un ritmo lento e accessibile, adatto anche a chi desidera vivere l’esperienza senza particolari difficoltà tecniche.

Durante l’escursione si raggiungerà la cima del Monte Finestrelle, punto panoramico che domina l’intera valle. Qui il contatto con il paesaggio diventerà parte integrante della pratica di yoga, guidata da Piero Barbara, insegnante di Kundalini Yoga. La sessione prevede un Saluto al Sole seguito da un momento di rilassamento, in un contesto naturale che favorisce ascolto, equilibrio e benessere.

L’iniziativa è aperta a tutti e non richiede competenze specifiche, proponendosi come un modo semplice e inclusivo per vivere la riserva, unendo escursionismo, conoscenza del territorio e movimento dolce. Un’occasione per rallentare e riscoprire, passo dopo passo, il valore del silenzio e della natura.



