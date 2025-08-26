Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
26/08/2025 14:40:00

Marsala. Abusivismo alle Saline Genna. Chiuso il chiosco degli aperitivi al tramonto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756212647-0-marsala-abusivismo-alle-saline-genna-chiuso-il-chiosco-degli-aperitivi-al-tramonto.jpg

E' diventato uno dei luoghi più visitati di Marsala, con il chiosco per suggestivi aperitivi al tramonto. Ma era abusivo. Così il locale delle Saline Genna è stato chiuso dopo un controllo della polizia municipale di Marsala.

Infatti, fa sapere il Comune che a seguito di verifiche congiunte tra il Settore Abusivismo del Comune di Marsala e la Polizia Municipale, è stata accertata la presenza di opere edilizie prive delle necessarie autorizzazioni all’interno dell’attività ubicata nell’area delle Saline Genna, noto sito turistico della città.


Le irregolarità riscontrate, secondo i tecnici comunali , quantificate in circa 1.800 m³ di superficie abusiva – hanno determinato l’attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente. In seguito alle comunicazioni ricevute, il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) ha adottato il provvedimento di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 

"Il provvedimento è un atto dovuto, adottato in applicazione della normativa urbanistica e finalizzato ad assicurare legalità e rispetto della legge, principi che l’Amministrazione comunale è tenuta a garantire senza eccezioni" si legge nella nota del Comune.
L’Amministrazione comunale, "pur consapevole dell’impatto della misura, ribadisce l’impegno a favorire uno sviluppo armonico e regolare del territorio, nel rispetto delle regole e nella valorizzazione delle eccellenze di Marsala".



Ambiente | 2025-08-26 12:17:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/l-emozionante-danza-dei-delfini-tra-marsala-e-favignana-250.jpg

L'emozionante danza dei delfini tra Marsala e Favignana 

Un incontro emozionante, di quelli che restano impressi per sempre. Francesco Martino e sua moglie Daniela stavano rientrando in barca da Favignana verso Marsala quando, all’improvviso, il mare ha regalato loro uno spettacolo unico: una...