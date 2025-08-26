Marsala. Abusivismo alle Saline Genna. Chiuso il chiosco degli aperitivi al tramonto

26/08/2025 14:40:00

E' diventato uno dei luoghi più visitati di Marsala, con il chiosco per suggestivi aperitivi al tramonto. Ma era abusivo. Così il locale delle Saline Genna è stato chiuso dopo un controllo della polizia municipale di Marsala.

Infatti, fa sapere il Comune che a seguito di verifiche congiunte tra il Settore Abusivismo del Comune di Marsala e la Polizia Municipale, è stata accertata la presenza di opere edilizie prive delle necessarie autorizzazioni all’interno dell’attività ubicata nell’area delle Saline Genna, noto sito turistico della città.



Le irregolarità riscontrate, secondo i tecnici comunali , quantificate in circa 1.800 m³ di superficie abusiva – hanno determinato l’attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente. In seguito alle comunicazioni ricevute, il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) ha adottato il provvedimento di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.



"Il provvedimento è un atto dovuto, adottato in applicazione della normativa urbanistica e finalizzato ad assicurare legalità e rispetto della legge, principi che l’Amministrazione comunale è tenuta a garantire senza eccezioni" si legge nella nota del Comune.

L’Amministrazione comunale, "pur consapevole dell’impatto della misura, ribadisce l’impegno a favorire uno sviluppo armonico e regolare del territorio, nel rispetto delle regole e nella valorizzazione delle eccellenze di Marsala".



