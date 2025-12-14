Sezioni
Cronaca

» Ambiente
14/12/2025 13:10:00

Mozia, inaugurato un nuovo veicolo elettrico per una mobilità inclusiva e sostenibile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/mozia-inaugurato-un-nuovo-veicolo-elettrico-per-una-mobilita-inclusiva-e-sostenibile-450.jpg

È stato inaugurato nella mattina del 10 dicembre un nuovo veicolo elettrico destinato a migliorare l’accessibilità dell’Isola di Mozia, consentendo anche ai turisti con difficoltà motorie di visitare il sito e apprezzarne le straordinarie bellezze culturali e paesaggistiche.

 

L’iniziativa rientra nel progetto “Mozia Inclusive Mobility”, promosso dalla Fondazione G. Whitaker, con l’obiettivo di favorire sull’isola una mobilità ecosostenibile attraverso l’impiego di mezzi elettrici a basso impatto ambientale.

 

I veicoli potranno essere ricaricati grazie alla fornitura di energia elettrica resa possibile dal collegamento da terra attivato lo scorso mese di maggio dai tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione. Proprio per il valore dell’intervento, E-Distribuzione è anche sponsor del progetto.

 

Un passo importante che coniuga tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio archeologico e attenzione all’inclusione, rendendo Mozia sempre più accessibile a tutti.









