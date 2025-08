Prevenzione incendi, Pantere Verdi: "I terreni comunali di Marsala non sono curati"

06/08/2025 13:00:00

La campagna di prevenzione incendi, che ogni anno coinvolge l’intera Sicilia, torna a sollevare preoccupazioni riguardo alla manutenzione dei terreni e degli immobili, anche quelli di proprietà del Comune di Marsala. Giovanni Pellegrino, presidente dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi, ha lanciato un appello alle autorità comunali, chiedendo maggiore attenzione riguardo ai terreni incolti di proprietà comunale.

In qualità di associazione iscritta al Dipartimento di Protezione Civile, l’Associazione Pantere Verdi è impegnata da anni nel monitoraggio del territorio e nella vigilanza antincendio. Durante le attività di prevenzione, è stato notato che alcune proprietà comunali, tra cui strutture e terreni annessi, sono lasciati senza la necessaria manutenzione, creando potenziali rischi durante il periodo estivo.

Ogni anno, infatti, l’Amministrazione Comunale emana un'ordinanza di bonifica per obbligare i cittadini a provvedere alla manutenzione dei propri terreni, con particolare attenzione alla scerbatura, al fine di ridurre il rischio di incendi. Tuttavia, come sottolineato da Pellegrino, sembra che alcune aree di proprietà pubblica non vengano trattate con la stessa sollecitudine.

“Ogni anno, i cittadini sono obbligati a mantenere i propri terreni in ordine, ma le stesse disposizioni non sembrano valere per le proprietà comunali,” ha dichiarato Pellegrino. “Come mostrano le foto, alcune strutture pubbliche, come quella della ex scuola di Contrada Ponte Fiumarella, sono lasciate senza l'adeguata manutenzione, creando non solo un disservizio, ma anche un rischio concreto per la sicurezza pubblica.”

L’appello del presidente dell’Associazione Pantere Verdi pone una domanda importante: le ordinanze comunali di bonifica valgono solo per i terreni privati o devono essere applicate anche per le proprietà pubbliche? La situazione, se non affrontata tempestivamente, potrebbe compromettere la sicurezza dei cittadini e aggravare i rischi di incendi, soprattutto ora durante i mesi estivi.