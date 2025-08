Luchè porta il suo Summer Tour a Castellammare del Golfo: attesa per il live del 29 agosto

06/08/2025 12:30:00

Dopo il grande evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso 5 giugno, Luchè prosegue il suo “Luchè Summer Tour” e arriva in Sicilia: venerdì 29 agosto sarà protagonista al Castellammare Music Fest, nel suggestivo scenario del Piazzale Porto Nuovo di Castellammare del Golfo.

Un appuntamento molto atteso per i fan siciliani, che avranno l’occasione di assistere dal vivo allo show di uno degli artisti più rappresentativi della scena urban italiana.

Il tour celebra la lunga carriera di Luchè, capace di evolversi rimanendo sempre fedele al suo stile, tra introspezione, sonorità internazionali e testi che raccontano con autenticità la complessità del presente. Il concerto arriva in un momento particolarmente felice per l’artista partenopeo. Il suo ultimo album Il mio lato peggiore (Warner Music Italy), certificato disco d’oro, è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica. In particolare, i singoli Nessuna e Ginevra hanno riscosso un enorme successo: il primo è rimasto per giorni nella Top 5 di Spotify Italia, ha raggiunto il primo posto per quattro giorni consecutivi ed è stato tra i brani più usati su TikTok, con oltre 83mila contenuti generati.

Lo show di Castellammare si inserisce in un tour che ha già toccato città come Roma, Termoli, Riccione, Gallipoli, Diamante e Monfalcone. Ogni data è costruita con grande cura visiva e musicale, alternando momenti più raccolti ad altri più energici, grazie al supporto di una band dal vivo e a un dj set che accompagna Luchè nel suo racconto sonoro. Il ricordo dell’appuntamento di Napoli è ancora vivo: davanti a uno stadio gremito, l’artista ha offerto uno spettacolo carico di significato, con una scenografia d’impatto, visual spettacolari e una regia curata nei dettagli. Sul palco, insieme a lui, anche numerosi ospiti della scena rap e urban – tra cui Shiva, Tony Boy, Paky, CoCo, Kaash Paige, Nerissima Serpe – con le apparizioni a sorpresa di Geolier e Rose Villain. Il tour estivo si concluderà il 15 settembre all’Unipol Forum di Milano, anticipando il Luchè Arena Tour previsto per l’inverno, che toccherà alcune delle principali città italiane tra dicembre 2025 e marzo 2026.

Per l’evento di Castellammare del Golfo, i biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

L’organizzazione raccomanda l’acquisto solo sui canali ufficiali per evitare problemi legati a rivendite non autorizzate.