Trapani, Sabù Alaimo live acustico al Rolling Stones il 5 dicembre

05/12/2025 11:13:00

Venerdì 5 dicembre, alle 21, il Rolling Stones di Trapani (via Nicolò Riccio 15) ospiterà il live acustico del cantautore siciliano Sabù Alaimo, in una serata a ingresso gratuito dedicata alla musica d’autore e alle reinterpretazioni dei grandi classici italiani.

Un appuntamento intimo e diretto, in cui l’artista porterà sul palco il suo repertorio originale insieme alle canzoni che hanno segnato la storia musicale del Paese. Tra i brani che Sabù presenterà dal vivo c’è anche “Il Meglio”, uscito il 7 novembre insieme al videoclip. Una ballata intensa, introspettiva, che esplora la ricerca di equilibrio interiore, trasformando fragilità e paure in una spinta verso l’ottimismo. “È un disagio che cerca pace nella condivisione con gli altri – spiega l’artista –. Il risultato è una comunicazione senza filtri, sincera e viscerale”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.



