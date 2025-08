Giovane pescatore ha un malore al largo di Marettimo, soccorso dalla Guardia Costiera

06/08/2025 14:43:00

La Guardia Costiera di Trapani questa mattina ha soccorso al largo di Marettimo un pescatore colpito da malore a bordo di un peschereccio locale. Il giovane, di soli 21 anni, ha accusato un malore mentre si trovava a circa 10 miglia a nord-est dell’isola di Marettimo. I suoi sintomi, compatibili con un infarto, hanno subito allertato il comandante del peschereccio, che ha immediatamente richiesto aiuto.

La richiesta di soccorso è giunta alle 11:30 alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trapani, che ha subito attivato le procedure di emergenza. La situazione, particolarmente critica, ha visto subito il coordinamento della Guardia Costiera con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), il servizio sanitario 118 e la direzione marittima di Palermo.

In pochi minuti, la motovedetta S.A.R. CP 330 è stata dirottata verso il punto di intervento, un’area in mare aperto, dove il giovane pescatore era in difficoltà. Grazie alla rapida mobilitazione, un medico del 118 è riuscito a raggiungere la zona operazioni a bordo di un’ulteriore unità navale, per assistere e stabilizzare il ragazzo.

Alle 13:50, il giovane è stato finalmente trasferito al personale sanitario di Trapani, che lo attendeva in banchina, pronto per il trasporto in ospedale. L’evacuazione medica, definita MEDEVAC (Medical Evacuation), si è svolta con la massima efficienza, grazie anche alle periodiche esercitazioni che la Guardia Costiera svolge insieme agli enti sanitari per prepararsi a situazioni di emergenza come questa.