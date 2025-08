Estate a Selinunte: De Rerum Natura, Remo Anzovino e i Carmina Burana

06/08/2025 15:28:00

Dinanzi al Tempio di Hera di Selinunte, si fanno carne e corpi, suoni e voci, i miti antichi e i tormenti contemporanei.

Il weekend dell’Estate di Selinunte - il cartellone costruito dal Parco archeologico e da CoopCulture in collaborazione con Genìa – si apre venerdì 8 agosto alle 21 con “De Rerum Natura”, viaggio scenico ispirato al capolavoro di Lucrezio, firmato dal regista e coreografo, e direttore artistico di Teatri di Pietra, Aurelio Gatti.

In scena Carlotta Bruni, Elisa Carta Carosi, Margherita Petrosino, Camillo Ciorciaro, Chiara Meschini, musiche di Marco Schiavoni. Tra parole e danza, il Poeta e il suo Inquisitore danno voce a domande eterne: l'origine dell'universo, il senso della vita, la libertà, la morte. Un intreccio potente di scienza e poesia, dove la caducità dell'esistenza si trasforma in valore assoluto. La scena diventa spazio per l'anima, fragile e immortale. Biglietti: 15 euro. Sabato (9 agosto) alle 21 debutto nazionale per l'inedito “Danza delle Baccanti. Da Van Gogh a Frida Kahlo”, omaggio all'arte, attraverso la musica, il teatro ed il mito, pensato e messo in scena da Remo Anzovino. La musica del suo pianoforte si cucirà all’armonica di Giuseppe Milici, al basso di Filippo De Salvo e alla voce recitante di Sergio Vespertino che interpreterà i tormenti creativi di Frida Kahlo, Vincent Van Gogh e Paul Gauguin. Biglietto: 15 euro.

Domenica 10 agosto alle 21: nella notte di San Lorenzo si leveranno i “Carmina Burana” nell’interpretazione del Coro Lirico Siciliano e dell’ensemble orchestrale in residence, proposti per la prima volta in forma scenica così come lo stesso Carl Orff li aveva voluti e rappresentati per la prima volta nel 1937 alla Staatsoper di Francoforte. I Carmina Burana sono respiri di emozioni e colori delicati e al tempo stesso travolgenti. Regia di Salvo Dolce. Protagonista una vera star della lirica e del belcanto come il soprano sudcoreano Sumi Jo. Biglietti: 33-20 euro.

Prossimi spettacoli:-14 agosto. Un mini festival di tre giorni delle donne per le donne: il Neokoros festival di CoopCulture da martedì 12 a giovedì 14 agosto ospiterà il racconto delle voci femminili italiane, compilato da una cantautrice come Paola Turci e critico musicale come Gino Castaldo; il viaggio teatral-musicale di Simona Molinari, “La donna è mobile”; e il concerto di Francesca Michielin con il Raffaele Casarano quintet. Disponibile un abbonamento (60 euro) per le tre serate. Info e biglietti: www.coopculture.it.