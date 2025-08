Il Summertime Blues Festival torna ad Alcamo

06/08/2025 11:51:00

Dopo cinque anni di pausa, torna ad Alcamo uno degli appuntamenti musicali più amati dell’estate siciliana.

Il Summertime Blues Festival, giunto alla ventiseiesima edizione, animerà Piazza Ciullo il 10 e l’11 agosto 2025, con due serate a ingresso gratuito dedicate alla grande musica blues.

Un ritorno atteso, che riporta in città quello che è considerato il festival blues più prestigioso del Sud Italia. Promosso dall’Associazione Alcamese Musica Jazz The Brass Group e curato nella direzione artistica da Francesco Campo, il festival proporrà un cartellone vario, che spazia dal blues classico alle contaminazioni jazz e soul, con artisti di rilievo della scena italiana e internazionale. Il programma: tra talento globale e sound siciliano.

La prima serata, domenica 10 agosto, si aprirà con La Caña, formazione che unisce blues e jazz in un linguaggio originale, capace di fondere tradizione e ricerca. A seguire, salirà sul palco Jane Jeresa, una delle voci emergenti più apprezzate nel panorama gospel e soul, accompagnata dalla Morblus, storica band guidata dal chitarrista Roberto Morbioli, bluesman di fama internazionale. Il giorno successivo, lunedì 11 agosto, sarà la volta della Freedom Gaza Blues Band, supergruppo formato per l’occasione con musicisti di diverse generazioni. Seguiranno i Wiggers Blues, tra le band più richieste in Sicilia, noti per un suono potente che unisce tradizione e contemporaneità. Gran finale con Max Garrubba, figura storica del blues italiano, fondatore dei Blue in Blues e protagonista di collaborazioni con nomi come B.B. King, The Blues Brothers, Ana Popovic e Popa Chubby. Garrubba proporrà lo spettacolo “Acoustic Blues Experience”, accompagnato dal pianista Francesco Balletti.

A concludere il festival, una jam session collettiva con i migliori musicisti della zona, dedicata ai classici della musica nera. Due anteprime per entrare nell’atmosfera Ad anticipare le due serate principali, il festival propone due anteprime presso Hosteria Desco 2.0 (Piazzetta Vespri, 1 – Alcamo): venerdì 8 agosto con i Los Maneiros, e sabato 9 agosto con il Nicolò Vitale Blues Trio. Entrambe le serate inizieranno alle ore 21. Il Summertime Blues Festival 2025 si conferma come un evento pensato per un pubblico ampio: appassionati, curiosi, famiglie e chiunque voglia lasciarsi coinvolgere da due serate di grande musica dal vivo.

Gli spettacoli in Piazza Ciullo inizieranno ogni sera alle 20.30. Per aggiornamenti e dettagli, è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale: “Summertime Blues Festival”.