Mazara: completati i lavori di asfaltatura in via Canada

06/08/2025 08:00:00

Sono stati completati i lavori di sistemazione del manto stradale nel tratto di via Canada che collega via degli Sportivi a via dei Ponticcioli, arteria nevralgica per la viabilità urbana, soprattutto nel periodo estivo, quando il flusso veicolare aumenta sensibilmente.



Il sindaco Salvatore Quinci che ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente, ha espresso soddisfazione per l'intervento portato a termine: “Restituiamo sicurezza e decoro a un tratto di strada molto frequentato, rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini e migliorando la qualità della mobilità urbana”, ha dichiarato il primo cittadino.



Dal canto suo, l’assessore Torrente si è detto fiducioso sulla possibilità di recuperare ulteriori risorse regionali, indispensabili per proseguire e completare i lavori di riqualificazione dell'intera area viaria: “Siamo al lavoro per intercettare nuovi fondi che ci consentano di proseguire con gli interventi, nel segno della continuità amministrativa e dell’attenzione verso il territorio”.