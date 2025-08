Viola la sorveglianza speciale: la Cassazione condanna il marsalese Andrea Nizza

06/08/2025 08:23:00

E’ definitiva la condanna subita dal 37enne pregiudicato marsalese Andrea Nizza per violazione di uno degli obblighi derivanti dallo status di sorvegliato speciale. E cioè il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7 del mattino successivo. Nizza non venne trovato a casa dalle forze dell’ordine impegnate proprio nel controllo dei sorvegliati speciali e di altre prescrizioni imposte ai pregiudicati locali la notte del 26 dicembre 2021. Il controllo fu eseguito poco dopo l’una di notte.



E lui non era tra le pareti domestiche, come invece disposto dalla magistratura. Per questo motivo, Andrea Nizza è stato condannato. Una sentenza (quella d’appello è datata 2 dicembre 2024) resa definitiva dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Giacomo Rocchi), che ha respinto il ricorso difensivo, giudicato “inammissibile”. Il pregiudicato, che ha precedenti per rapine e fatti di droga, è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.