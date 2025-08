Marsala: in consiglio comunale le denunce di degrado e disinteresse totale per la città

06/08/2025 06:00:00

Che strano questo consiglio comunale di Marsala che non si arrende nemmeno alla calura di agosto, alla pausa estiva. Degli stacanovisti. Lì le manovre per la campagna elettorale hanno già fatto capolino da qualche mese, si guardano tutti a vista, si intercettano nelle mosse, le anticipano, qualcuno pensa di rimandarle a dopo l’estate, tanto un posto in lista non lo nega nessuno.

Ma intanto al sindaco Massimo Grillo sono rimasti pochi consiglieri su cui contare, almeno fino ad adesso. Anche Pino Carnese, durante la seduta di ieri mattina, lo ha detto chiaro: “Ormai non lo dico più che sono di maggioranza, voi(rivolgendosi agli assessori presenti)siete agli ordini del sindaco, rifiutate ogni forma di collaborazione”. Il consigliere sono settimane che denuncia lo stato di degrado di alcune vie della città, via Frazzitta e via Lazzara.

In Aula è una lamentela continua, tutti fatti accertati di trascuratezza e inadempienza, come le pedane per le persone con disabilità che consentirebbero l’accesso al mare, ci fu un emendamento sottoscritto dal consigliere Giancarlo Bonomo, poi sposato da altri colleghi, che aveva allocato pure la somma di 30mila euro. E i soldi sono lì, immobili. Gli uffici ancora una volta non sono adempienti. Ma nessuno li controlla? Nessuno rileva l’operato o il nulla prodotto degli uffici?

Sono tante le inefficienze come la piazza di Strasatti, che ha erbacce ovunque e gli alberi non sono potati nonostante una manifestazione pubblica che si sta tenendo, lo ha denunciato in aula Elia Martinico. E poi c’è la questione delle strade e della loro segnaletica quasi inesistente, la via Salemi come Beirut, ha evidenziato il consigliere Leo Orlando, che ha aggiunto come in molti incroci sia manchevole la segnaletica pedonale, quella dello Stop, semafori non funzionanti e poi ovviamente ci sono degli incroci sensibili che hanno bisogno di maggiore attenzione. In zona lidi quest’anno manca la segnaletica per le persone con disabilità.

La delibera

E’ urgente invece l’approvazione della delibera che contiene le correzioni al nuovo regolamento edilizio approvato alcuni mesi fa. Ci ha messo mano la relativa commissione consiliare, presieduta dal consigliere Antonio Vinci. Ed è urgente perchè dall’approvazione dall’atto consente ai progettisti di lavorare con risposte certe. Lo ha ricordato il consigliere Rino Passalacqua: “L’assessore nemmeno si occupa di urbanistica, abbiamo necessità di approvare le modifiche anche a ferragosto. E’ da mesi che siamo pronti”.

Mario Rodriquez: all’autoparco segnalazioni senza risposte

Da un anno circa c’è una perdita di acqua all’autoparco comunale, sono state pure segnalate delle rotture ai bagni. Ad oggi nonostante pare la dirigente abbia scritto più volte al sindaco e ai relativi uffici, quello tecnico e all’acquedotto, non c’è stato alcun intervento. La situazione è grave, i bagni fatiscenti. Un luogo così drammaticamente ridotto è una situazione che solleva serie preoccupazioni dal punto di vista della salute e della sicurezza dei lavoratori. La normativa italiana prevede specifici obblighi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi i servizi igienici.

Palazzo VII Aprile come un urinario pubblico

L’ingresso del Palazzo di città, sede dell’Istituzione cittadina, è ridotto a parcheggio per anziani, seduti tutti sulle scalinate ad osservare e spesso anche ad importunare le donne che da lì passano, e ad urinario pubblico. La puzza è così forte che non può passare inosservata. C’è una carenza di decoro e di regole anche all’interno dell’Aula. Nessuno può escludere la presenza del pubblico in consiglio, seguire i lavori è dovere di un cittadino, ma non dovrebbe essere consentito l’accesso a chi ha un abbigliamento da mare, perché le Istituzioni vanno rispettate. E in questo la mancanza magari è di un regolamento interno ma anche di chi dovrebbe essere attento a che in Aula ci sia decoro e rispetto. Trascuratezza. Ma questa è una città che in questi cinque anni ha toccato il fondo, dove qualunque cosa è stata giustificata e anche avallata. Senza bussola e, a volte, pure senza dignità.