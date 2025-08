Trapani Film Festival 2025: ecco i cortometraggi in concorso

06/08/2025 10:00:00

Il Trapani Film Festival si prepara a ospitare, dal 18 al 24 agosto, un evento imperdibile che celebra il talento emergente e consolidato nel mondo del cortometraggio. Quest'anno, il festival diventa una vera e propria vetrina per giovani e talentuosi registi che, con le loro opere, raccontano storie di grande impatto emotivo e sociale. In particolare, l'attenzione è posta sui temi universali come l’amicizia, l’amore, l’ambiente, l’identità e la famiglia, temi che saranno esplorati in ben 18 cortometraggi in concorso.

Le proiezioni si terranno nella suggestiva cornice di Villa Margherita, a Trapani, un luogo che conferisce alla manifestazione una magia unica. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00, ma sarà a partire dalle 23.00 che il pubblico potrà immergersi nella visione dei corti, con ingresso gratuito. Un aspetto innovativo di questa edizione è la partecipazione attiva del pubblico: gli spettatori avranno infatti la possibilità di esprimere la propria opinione attraverso un sistema di votazione tramite QR code, che consentirà di eleggere il miglior cortometraggio.

Le opere selezionate sono frutto di una meticolosa scelta tra oltre 900 lavori provenienti da tutto il mondo, rendendo il compito della giuria, composta da esperti del settore, estremamente difficile. Tuttavia, è stato apprezzato l’alto livello artistico e narrativo delle produzioni presentate, molte delle quali offrono una nuova speranza per il cinema italiano e internazionale. Tra i temi trattati spiccano la difesa dell’ambiente, i diritti della comunità LGBTQ+ e le complesse sfide sociali del nostro tempo. Le opere non solo sono state in grado di sollevare interrogativi importanti, ma hanno anche dimostrato un’incredibile maturità artistica, alimentando una riflessione profonda e, al contempo, un invito alla speranza.

Con una nuova direzione artistica affidata a Lele Vannoli, accanto al fondatore Francesco Torre e a Michael C. Allen, il festival conferma la sua missione: dare spazio a voci nuove, capaci di raccontare storie di forte impatto umano, supportate da qualità tecniche innegabili. Il Trapani Film Festival si conferma così un punto di riferimento per tutti

coloro che amano il cinema d’autore, in grado di toccare le corde più intime e di interrogare lo spettatore sulla realtà che lo circonda.

Tra i cortometraggi in concorso, alcuni dei più attesi sono:

Fiabexit (di Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli)

(di Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli) Forse non essenzialmente tu (di Francesco Giorgi)

(di Francesco Giorgi) Free Spirits (di Fabius De Vivo)

(di Fabius De Vivo) Gli Elefanti (di Antonio Maria Castaldo)

(di Antonio Maria Castaldo) Hearts of Stone (di Tom Van Avermaet)

(di Tom Van Avermaet) Il Re del panino (di Giordano Toreti)

(di Giordano Toreti) Il rumore di un miracolo (di Sabina Pariante)

(di Sabina Pariante) Il tempo di un ricordo (di Carlo De Benedictis)

(di Carlo De Benedictis) In the box (di Francesca Staasch)

(di Francesca Staasch) Istanti (di Tommaso Barba)

(di Tommaso Barba) Kalem - The Pencil (di Ahmet Serhat AK)

(di Ahmet Serhat AK) Lost love (di Claudio Colomba)

(di Claudio Colomba) Real Fake (di Alessandro Scarpinato)

(di Alessandro Scarpinato) Scusa (di Giulio Novelli)

(di Giulio Novelli) Syria (di Mario Guala)

Il festival si concluderà sabato 24 agosto, con la proclamazione del miglior cortometraggio, frutto del voto del pubblico e della giuria. Un’occasione unica per scoprire nuove realtà cinematografiche e per riflettere, attraverso il linguaggio del cinema, su temi che riguardano tutti noi.

Quando e dove

Dal 18 al 24 agosto, Villa Margherita, Viale Regina Margherita, 91100 Trapani TP

Ore 21.00 (proiezioni cortometraggi a partire dalle 23.00)

Link al presskit, biografie, programma e foto HD: Drive Google

Una settimana di cinema che promette di essere un viaggio emozionante e di scoperta per tutti gli appassionati della settima arte. Non resta che partecipare!