Vasto incendio a Buseto Palizzolo: intervengono forestali, vigili del fuoco e volontari

07/08/2025 21:25:00

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione ha interessato oggi il territorio di Buseto Palizzolo. L’intervento è scattato intorno alle ore 17:00, quando il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha attivato le squadre operative per un primo rogo nei pressi della Diga di Paceco.

Successivamente, l’attenzione si è spostata su un ampio fronte di fuoco a Buseto Palizzolo, dove l’incendio, alimentato dal caldo e dal vento, ha richiesto l’intervento congiunto di Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e volontari di Sos Valderice.

Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficili a causa della vegetazione secca e della conformazione del territorio. L’obiettivo primario era quello di circoscrivere le fiamme prima del calare del buio, per evitare ulteriori rischi per abitazioni e infrastrutture vicine.

Alle ore 19:30 è decollato l’elicottero "Falco 3" dalla base di elisoccorso regionale per supportare le operazioni dall’alto. Grazie all’intervento tempestivo e coordinato delle squadre a terra e ai lanci d’acqua dall’alto, l’incendio è stato dichiarato spento alle ore 20:15.

Non si registrano feriti o danni a edifici, ma resta alta l’attenzione per il rischio incendi in tutta la Sicilia.



