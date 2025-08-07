PFM porta in Sicilia il tour “Doppia Traccia” tra successi e omaggio a De André

07/08/2025 09:37:00

La Premiata Forneria Marconi arriva in Sicilia con quattro date del tour estivo Doppia Traccia, un viaggio tra i brani storici della band e l’omaggio a Fabrizio De André.

I concerti si terranno l’11 agosto a Milena (CL), il 12 a Finale di Pollina (PA – unica data a pagamento), il 13 a Sant’Angelo di Brolo (ME) e il 26 agosto a Salemi (TP).

Il live è diviso in due parti: la prima dedicata ai classici come Impressioni di settembre e La carrozza di Hans, la seconda a “PFM canta De André”, con brani tratti dal repertorio condiviso con Faber, come Il pescatore e Volta la carta. Sul palco Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli (chitarra, in sostituzione temporanea di Giacomo Castellano), Eugenio Mori alla seconda batteria e Francesco Bellia alla voce (in sostituzione di Luca Zabbini).

Il tour celebra anche l’uscita dell’album PFM canta De André Anniversary, pubblicato per l’85° anniversario della nascita di De André e registrato durante le tournée 2023 e 2024. Il legame tra PFM e Faber resta uno dei momenti più alti della musica italiana: l’incontro artistico del 1978 ha unito rock progressivo e canzone d’autore in modo ancora oggi ineguagliato. PFM – nata nel 1970 – è tra le band italiane più acclamate al mondo. Riconosciuta da riviste come Classic Rock e Rolling Stone UK, ha ricevuto nel 2018 il premio come International Band of the Year ai Prog Music Awards di Londra.

Le prevendite per la data di Finale di Pollina sono attive su TicketOne. Le altre date siciliane sono a ingresso libero. Il tour proseguirà anche in inverno nei principali teatri italiani.



