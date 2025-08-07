Sezioni
Cultura
07/08/2025 11:46:00

A Calatafimi Segesta due serate tra arte, sapori e stelle con Scalinart 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754560049-0-a-calatafimi-segesta-due-serate-tra-arte-sapori-e-stelle-con-scalinart-2025.jpg

Il centro storico di Calatafimi Segesta si prepara a vivere un fine settimana speciale con la prima edizione di Scalinart 2025, in programma sabato 9 e domenica 10 agosto.

L’evento, inserito nel calendario estivo del Comune, è promosso dall’amministrazione comunale e organizzato dall’associazione Cavalieri 360 APS.

Obiettivo della manifestazione è valorizzare la ricchezza culturale, gastronomica e sociale della cittadina trapanese, mettendo al centro l’impegno dell’associazionismo locale. "Scalinart è un esempio concreto di resilienza e attrazione culturale", ha dichiarato il sindaco Francesco Gruppuso, esprimendo riconoscenza all’assessore al turismo Piera Prosa per l’efficace coordinamento dell’iniziativa. Il programma promette due serate dense di emozioni: vicoli animati da artisti di strada, mostre fotografiche dedicate al territorio e alle sue tradizioni, carretti siciliani decorati, artigianato e musica dal vivo. Non mancherà lo spazio per i sapori locali: protagonista assoluta sarà la Sagra della Cassatedda, con un’attenzione particolare anche ai visitatori celiaci. Al tramonto, il Castello Eufemio ospiterà degustazioni di vini e osservazioni astronomiche, per un’esperienza che unisce gusto e meraviglia. “Invitiamo tutti a vivere queste due serate come un viaggio tra arte, tradizione e suggestioni sotto le stelle”, afferma il presidente di Cavalieri 360 APS, Gaspare Mazarese.