Ad Alcamo va in scena “I Fiori Blues”, parole e musica tra i ricordi

07/08/2025 15:56:00

Un recital che intreccia poesia, musica e memoria collettiva: è I Fiori Blues, lo spettacolo ideato e interpretato da Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi, in programma venerdì 8 agosto alle 21 al Castello dei Conti di Modica, ad Alcamo. L’evento è parte del cartellone dell’Estate Alcamese, promosso dall’Associazione per l’Arte con il patrocinio del Comune di Alcamo e il sostegno dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il titolo richiama l’opera I fiori blu di Raymond Queneau, e ne recupera l’atmosfera sospesa e onirica: un viaggio tra epoche e frammenti, guidato da due voci e una chitarra, in una fuga teatrale che sfugge alla linearità del tempo. Coraci e Stassi portano in scena un mosaico narrativo fatto di testi letterari, miti, canti arcaici e popolari – in particolare della tradizione siciliana – restituendo una riflessione sul presente, sullo smarrimento contemporaneo e sulla ricerca di senso. I “fiori” raccolti lungo il cammino dello spettacolo diventano simboli delle emozioni che abitano l’essere umano: amore, solitudine, resistenza, tempo che passa. Un’occasione per vivere un’esperienza intima e poetica in uno dei luoghi più suggestivi della città. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito dell’Associazione per l’Arte: www.associazioneperlarte.it/prenota



