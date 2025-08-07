Quattro sere di cinema all’aperto ad Alcamo: appuntamenti dal 7 al 10 agosto

Prosegue ad Alcamo la rassegna “Cinema sotto le stelle”, organizzata dalla multisala Starplace in collaborazione con il Comune, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Cinema Revolution.
Dal 7 al 10 agosto, quattro nuove proiezioni all’aperto.
Si parte mercoledì 7 agosto con Eterno visionario, venerdì 8 e sabato 9 agosto sarà la volta de La casa degli sguardi, domenica 10 agosto, infine, Un mondo a parte chiuderà il weekend di proiezioni.
Tutte le proiezioni iniziano alle 21.00. È possibile anche prenotare online i propri biglietti sul sito www.starplacemultisala.it. Il programma è soggetto a variazioni.