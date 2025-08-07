Erice, riapre al pubblico il Castello di Venere

07/08/2025 14:00:00

Da martedì, il Castello di Venere, uno dei luoghi più emblematici e suggestivi della storicità siciliana, ha riaperto ufficialmente le sue porte al pubblico, dopo un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione. Il sito archeologico, che include il Tempio di Venere, è stato oggetto di un progetto di restauro e recupero curato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e finanziato dalla Regione Siciliana. Questi lavori hanno avuto l’obiettivo di preservare e migliorare l'accessibilità di un luogo che rappresenta una vera e propria icona del patrimonio storico e culturale di Erice.

La riapertura del Castello di Venere, simbolo di Erice, non solo riporta alla luce il fascino della storia, ma offre anche una nuova e moderna fruizione del sito. Fino alla fine di agosto, il Castello sarà accessibile ogni giorno dalle 10:00 alle 19:00, con diverse modalità di ingresso, tra cui il biglietto singolo, il biglietto integrato e l'EriceCard, in linea con le altre strutture culturali del territorio. Successivamente, l’orario di apertura sarà stabilito in base alla programmazione, consultabile sul sito web della Fondazione Erice Arte.

Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, ha espresso grande soddisfazione per il completamento dei lavori: «La riapertura del Castello di Venere rappresenta un momento di grande importanza sia sotto il profilo turistico che culturale. Dopo due anni di lavori complessi, possiamo finalmente restituire alla fruizione pubblica un luogo ricco di storia e fascino, che da sempre rappresenta un punto di riferimento identitario per Erice e un’attrazione per i visitatori di tutto il mondo. La valorizzazione del Castello è parte di una più ampia strategia di tutela e promozione del patrimonio culturale ericino».

Anche l’assessora alla cultura e al turismo, Rossella Cosentino, ha sottolineato l’importanza di questa riapertura per la comunità e per il turismo: «Con questa riapertura, Erice si arricchisce di un ulteriore tassello per offrire ai visitatori e ai cittadini un’esperienza culturale completa e di qualità. Il Castello avrà nuovi spazi espositivi all’interno, dove saranno ospitate mostre, come quella di Philip Colbert. Non si tratta solo di un atto simbolico. Restituire alla collettività un luogo così ricco di stratificazioni storiche e identitarie significa dare la possibilità a chiunque di vivere in prima persona la conoscenza e la memoria millenaria del nostro territorio».

Il futuro del Castello di Venere

La riapertura del Castello di Venere segna un nuovo capitolo per Erice, in cui il patrimonio culturale e turistico si intrecciano per valorizzare la bellezza del territorio. Con l’implementazione di nuove mostre e attività culturali, il Castello diventa un luogo di incontro e di conoscenza per i visitatori di ogni età, un simbolo vivente della storia ericina e siciliana che continua a incantare e affascinare chiunque vi si avvicini.



