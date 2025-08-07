Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
07/08/2025 10:50:00

Questa sera a Marsala c'è Ermal Meta. Ecco come cambia la viabilità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754556763-0-questa-sera-a-marsala-c-e-ermal-meta-ecco-come-cambia-la-viabilita.jpg

Questa sera, giovedì 7 agosto, la città di Marsala ospiterà il concerto di Ermal Meta, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, che si esibirà a partire dalle 21:30 in Piazza della Vittoria. L'evento, parte del suo tour estivo 2025, promette una serata indimenticabile con le sue hit più famose.

 

In occasione del concerto, la Polizia Municipale di Marsala ha disposto alcune modifiche alla sosta e circolazione veicolare nell'area circostante il luogo dell'evento. A partire dalle ore 18:00 del 7 agosto e fino alle 01:00 del giorno successivo, viale Isonzo sarà chiuso al transito veicolare. La chiusura riguarderà anche l'accesso proveniente dal Lungomare Boeo e dalle vie confluenti, tra cui via Garraffa, via Sibilla, via delle Ninfe e via delle Sirene.

 

Per chi percorre via A. Diaz, l'obbligo sarà quello di proseguire la marcia e confluire sul Lungomare Boeo, evitando l'ingresso in viale Isonzo. I residenti di viale Isonzo, così come gli esercenti e i titolari di passi carrabili, potranno comunque accedere alla zona fino alla via Garraffa.

 

Il consiglio è di arrivare con largo anticipo per evitare disagi legati alla viabilità e godere appieno dell'esperienza del concerto, che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell'estate.