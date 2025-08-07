Trapani: al via la fase finale dei lavori al Campo Coni

07/08/2025 15:10:00

Sono iniziati i lavori per l’installazione delle torri faro al Campo CONI di Trapani, un intervento che permetterà di illuminare l’intera area e renderla fruibile anche nelle ore serali. Questo segna la fase finale di un progetto di riqualificazione dello spazio sportivo, che era stato utilizzato in modo parziale fino ad ora.

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e l’Assessore Emanuele Barbara, in una nota congiunta, hanno sottolineato le difficoltà incontrate durante l’esecuzione dei lavori, ma hanno anche espresso soddisfazione per l’avvio di questa fase finale. “Siamo consapevoli che i tempi si sono allungati, ma siamo contenti di annunciare finalmente l’inizio dei lavori di trivellazione per l’installazione delle torri faro”, affermano.

Altri interventi in corso

La riqualificazione del Campo CONI non è l’unico intervento in programma. L’amministrazione comunale sta lavorando anche al recupero del Campo Aula (dove si trova lo Skate Park), alla ristrutturazione di palestre e scuole, e alla riqualificazione della passeggiata sulle mura. Quest’ultima collegherà il Bastione Conca al Bastione Imperiale, un progetto che mira a valorizzare un’area che è stata trascurata per anni.

Inoltre, è previsto anche il recupero dell’ex Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la creazione di un parco urbano, che si inserirà armonicamente nel contesto del lungomare.

“Questi sono solo alcuni dei progetti che stiamo portando avanti per rendere Trapani più funzionale e vivibile. Il nostro impegno è quello di rispondere alle necessità dei cittadini, offrendo strutture moderne e accessibili”, hanno dichiarato Tranchida e Barbara.



