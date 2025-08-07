Ecco le previsioni meteo per oggi, giovedì 7 agosto 2025, in Sicilia e in provincia di Trapani:
Tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’isola, grazie alla rimonta dell’alta pressione. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento sparso solo sui settori settentrionali ed orientali, sulle Eolie e lungo la fascia nord-jonica. In serata ovunque cieli sereni.
Temperature in aumento su tutta la regione. Attesi picchi oltre i 34°C nelle zone interne del trapanese e del palermitano. Clima più mite lungo le coste.
Venti deboli, prevalentemente da ovest-nordovest, con rinforzi pomeridiani sul Canale di Sicilia. Sulla costa jonica spirerà un Libeccio moderato. Venti deboli e variabili altrove.
Mari poco mossi o quasi calmi, sia sotto costa che al largo.
In sintesi: giornata perfetta per il mare o per una gita all’aperto, ma attenzione al caldo nelle ore centrali.