Nicola Li Causi entra in Grande Sicilia ed è nel coordinamento provinciale

07/08/2025 16:00:00

L'imprenditore castelvetranese Nicola Li Causi, 50 anni, aderisce ufficialmente a Grande Sicilia, assumendo un ruolo di rilievo nel coordinamento del partito in provincia di Trapani, dove affiancherà Salvatore Montemario. La sua nomina, voluta dall'onorevole Gianfranco Miccichè, rafforza ulteriormente la presenza del movimento sul territorio.

Già candidato al Senato nelle ultime elezioni politiche, Li Causi si è distinto come primo dei non eletti e da tempo condivide con Miccichè una visione politica orientata alla tutela dei diritti, alla promozione del civismo e alla valorizzazione delle competenze. La sua esperienza imprenditoriale, soprattutto nel settore sanitario, rappresenta un'importante risorsa anche per affrontare temi sociali e civili su cui il movimento intende puntare.

Salvatore Montemario, del coordinamento provinciale, ha accolto con entusiasmo l'ingresso di Li Causi, sottolineando come la sua adesione contribuisca a rafforzare una squadra competente e radicata sul territorio. "Il suo apporto sarà fondamentale per dare voce a nuove sensibilità e rilanciare la nostra presenza in provincia", ha dichiarato.

Miccichè ha lodato le qualità di Li Causi, definendolo una persona seria, preparata e con un forte senso delle Istituzioni. "La sua cultura del fare, derivante dall'esperienza imprenditoriale e dal contatto con la comunità, apporterà un contributo concreto e costruttivo al Partito", ha aggiunto.

Da parte sua, Li Causi ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando il suo impegno per contribuire alla crescita di Grande Sicilia, mettendo a disposizione la sua esperienza e visione per affrontare le sfide future del movimento.

Con questa nomina, Grande Sicilia conferma il suo impegno a rinnovarsi, accogliendo nuove energie e competenze per costruire una proposta politica sempre più vicina ai bisogni concreti dei cittadini.



