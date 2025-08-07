Lutto a Castelvetrano: è morto Piero Parrino, fondatore del Lido Tukè a Selinunte

07/08/2025 08:44:00

Castelvetrano piange la scomparsa di Piero Parrino, noto ristoratore e storico imprenditore del territorio. Aveva 60 anni. È deceduto improvvisamente nella sua abitazione, colto da un malore – probabilmente un infarto – che non gli ha lasciato scampo. A trovarlo senza vita è stata la moglie, rientrando a casa nel pomeriggio.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra incredulità e dolore. Fino a poche ore prima, infatti, molti lo avevano visto in giro, sorridente come sempre, con quella sua consueta ironia che lo rendeva amato da tutti.

Piero Parrino è stato per anni un volto noto del mondo della ristorazione castelvetranese. In molti lo ricordano per la gestione, in passato, dello storico Caffè Roma nel centro della città. Ma il suo nome è legato soprattutto al Lido Tukè di Marinella di Selinunte, nato dallo Scalo di Bruca e divenuto negli anni un simbolo dell’estate selinuntina. Nonostante le difficoltà e persino l’incendio devastante del 2013 che colpì la struttura, Parrino ha portato avanti con passione e determinazione l’attività, prima di cederne la gestione qualche anno fa per dedicarsi ad altri progetti sempre nel campo della ristorazione.

Persona stimata e benvoluta, capace di sdrammatizzare ogni situazione con una battuta o un sorriso, Piero lascia un grande vuoto tra amici, colleghi e clienti che ne apprezzavano l’umanità e l’energia.