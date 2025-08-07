Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
07/08/2025 08:44:00

Lutto a Castelvetrano: è morto Piero Parrino, fondatore del Lido Tukè a Selinunte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754549134-0-lutto-a-castelvetrano-e-morto-piero-parrino-fondatore-del-lido-tuke-a-selinunte.jpg

Castelvetrano piange la scomparsa di Piero Parrino, noto ristoratore e storico imprenditore del territorio. Aveva 60 anni. È deceduto improvvisamente nella sua abitazione, colto da un malore – probabilmente un infarto – che non gli ha lasciato scampo. A trovarlo senza vita è stata la moglie, rientrando a casa nel pomeriggio.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra incredulità e dolore. Fino a poche ore prima, infatti, molti lo avevano visto in giro, sorridente come sempre, con quella sua consueta ironia che lo rendeva amato da tutti.

Piero Parrino è stato per anni un volto noto del mondo della ristorazione castelvetranese. In molti lo ricordano per la gestione, in passato, dello storico Caffè Roma nel centro della città. Ma il suo nome è legato soprattutto al Lido Tukè di Marinella di Selinunte, nato dallo Scalo di Bruca e divenuto negli anni un simbolo dell’estate selinuntina. Nonostante le difficoltà e persino l’incendio devastante del 2013 che colpì la struttura, Parrino ha portato avanti con passione e determinazione l’attività, prima di cederne la gestione qualche anno fa per dedicarsi ad altri progetti sempre nel campo della ristorazione.

Persona stimata e benvoluta, capace di sdrammatizzare ogni situazione con una battuta o un sorriso, Piero lascia un grande vuoto tra amici, colleghi e clienti che ne apprezzavano l’umanità e l’energia.


Se ne sono andati | 2025-08-05 10:10:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2025/mazara-e-morto-il-dottore-giuseppe-parisi-250.jpg

Mazara, è morto il dottore Giuseppe Parisi

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a Mazara del Vallo, Giuseppe Parisi, di 69 anni, medico molto noto e stimato in città.Nato a Mazara del Vallo il 4 maggio 1956, si è spento nella sua città il 3 agosto...