Marsala, nel 2024 mezzo milione di presenze (ma non di turisti ...)

07/08/2025 18:26:00

Una notizia sta facendo il giro della città e dei social media con grande entusiasmo: Marsala avrebbe superato il mezzo milione di turisti nel 2024. Sebbene l'entusiasmo sia giustificato, la notizia richiede un chiarimento fondamentale per essere corretta. Marsala ha infatti superato il mezzo milione di presenze, non di turisti, un dato comunque m positivo e significativo per il settore turistico locale.

La distinzione tra "presenze" e "soggiorni" (o arrivi turistici) è cruciale per interpretare correttamente i dati. Le presenze si riferiscono al numero totale di notti trascorse dai turisti nelle strutture ricettive di una località. I soggiorni (o arrivi), invece, contano il numero di persone arrivate, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno. In altre parole, un singolo turista che si ferma per più notti può generare un solo soggiorno ma molteplici presenze.

I dati ufficiali dell'Osservatorio turistico regionale per il 2024 confermano l'ottima performance di Marsala, che ha registrato 500.154 presenze. Si tratta di un risultato notevole che posiziona la città al secondo posto in provincia per numero di pernottamenti.

Il quadro turistico della Provincia di Trapani

Nel complesso, la provincia di Trapani si è distinta a livello regionale, posizionandosi al terzo posto con un totale di 2.544.726 turisti arrivati nel 2024. La classifica delle presenze per i comuni della provincia vede sul podio:

San Vito Lo Capo , che si conferma leader con 516.183 presenze . Marsala , al secondo posto con 500.154 presenze .

Le Isole Egadi, che si piazzano terze con 250.276 presenze.

Seguono altri comuni con dati significativi:

Trapani ( 244.753 presenze )

) Castellammare del Golfo ( 223.251 presenze )

) Castelvetrano ( 198.686 presenze )

) Mazara del Vallo ( 124.388 presenze )

) Pantelleria (108.352 presenze)

Altri comuni si sono posizionati sotto la soglia delle centomila presenze, tra cui Erice (95.156) , Valderice (81.954) , Alcamo (65.609) , Petrosino (33.057) , Custonaci (32.022) , Misiliscemi (23.859) e Paceco (19.115).

A livello regionale, la provincia di Trapani si conferma una delle mete più ambite, superando Catania, che ha registrato circa due milioni di presenze, e posizionandosi dietro solo a Palermo e Messina, province che trainano il turismo con circa 4 milioni di presenze ciascuna. Altre province come Siracusa, Agrigento, Ragusa, Caltanissetta ed Enna si trovano più indietro nella classifica del 2024.



