Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
08/08/2025 11:00:00

Egadi, il consiglio comunale dice "No" al Parco Nazionale. Legambiente: "Scelta miope"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754642232-0-egadi-il-consiglio-comunale-dice-no-al-parco-nazionale-legambiente-scelta-miope.jpg

Ancora una volta, il Consiglio Comunale delle Isole Egadi ha votato compatto contro l’istituzione del Parco Nazionale delle Isole Egadi e del Litorale Trapanese. Una decisione non nuova, che riporta alla mente gli anni ’80, quando le isole arrivarono perfino a impugnare al TAR l’inserimento nel piano regionale delle riserve, ottenendo incredibilmente ragione.

Ma stavolta, secondo Letizia Pipitone di Legambiente, la motivazione ufficiale è ancora più incomprensibile e anacronistica: il timore di perdere la gestione esclusiva dell’Area Marina Protetta. “Non vogliono che solo il loro mare sia protetto – denuncia Pipitone – ma vogliono continuare a gestire in autonomia e come meglio credono i fondi destinati all’area marina. Con un parco nazionale, invece, dovrebbero condividere risorse e governance con altri comuni del territorio”.

 

La chiusura verso il cambiamento

La nota punta il dito contro una mentalità isolana che, complice un isolamento storico e la cronica carenza di servizi (sanità, scuola, mobilità), ha generato una cultura politica chiusa e diffidente. “Questo non può giustificare però – sottolinea Pipitone – l’ostinazione nel rifiutare uno strumento come il Parco Nazionale, che altrove ha prodotto sviluppo, tutela e qualità della vita”.

Secondo Legambiente, basterebbe guardare all’esperienza di altri territori inseriti nei parchi nazionali per capire che i vantaggi sono reali, concreti e alla portata anche delle Egadi: turismo sostenibile, accesso a finanziamenti, miglioramento dei servizi, crescita occupazionale.

 

Le contraddizioni del Partito Democratico

Il comunicato non risparmia critiche nemmeno al Partito Democratico. “Nel congresso provinciale il PD ha ribadito l’impegno a rendere effettiva la legge che istituisce il parco – osserva Pipitone – ma come si concilia questa linea con il voto contrario del sindaco delle Egadi, sostenuto proprio dal PD, e dei consiglieri dello stesso partito?”

 

Un appello alla politica vera

Da qui, l’appello finale della responsabile di Legambiente: “Se davvero credete che il Parco Nazionale sia un’opportunità per il territorio, smettete di parlare solo con i soliti noti. Andate tra la gente, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei bar, nelle piazze. Parlate con le persone, spiegate, ascoltate. È questo che dovrebbe fare la politica”.

 

In un’epoca in cui l’emergenza climatica e la necessità di uno sviluppo sostenibile sono sotto gli occhi di tutti, chiudere la porta a uno strumento di tutela e rilancio come un Parco Nazionale appare una scelta non solo miope, ma profondamente ingiusta verso le generazioni future.