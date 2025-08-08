Marsala: la scuola dell’infanzia “Ventrischi Vecchi” tra erbacce e degrado

08/08/2025 18:01:00

Dopo il nostro articolo sui terreni comunali di Marsala non curati e a rischio incendio, il nostro lettore Roberto segnala alla nostra redazione l’attenzione sullo stato di abbandono di un’area scolastica che, almeno in passato, ospitava la scuola materna nota come “Ventrischi Vecchi”. A scriverci è il signor Roberto, residente nella zona, che ha voluto denunciare pubblicamente la situazione di degrado in cui versa il terreno circostante all’edificio.

“Il terreno è completamente ricoperto di erbacce, ormai secche, e accanto c’è un serbatoio, di cui non conosco l’uso, che desta preoccupazione” – scrive Roberto nella sua email.

Non è chiaro se l’istituto sia stato dismesso, quel che è certo è che l’area, oggi, appare trascurata e potenzialmente pericolosa. Il rischio legato alla presenza di vegetazione secca, specialmente nei mesi estivi, non è trascurabile: le erbacce possono rappresentare un pericolo in caso di incendi, oltre a essere habitat ideale per insetti e animali infestanti. Inoltre, la presenza del serbatoio, non identificato, pone interrogativi anche sotto il profilo della sicurezza ambientale.



