Castelvetrano, gioco illegale: una denuncia e 50mila euro di multa ad un bar

Prosegue l’attività di contrasto al gioco d’azzardo illegale nel territorio trapanese. A Castelvetrano, i Carabinieri della Compagnia locale, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani, hanno eseguito un controllo in un bar della città, che ha portato a una denuncia, il sequestro di macchinari e multe salate.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno accertato la violazione penale legata alla mancata esposizione delle tabelle dei giochi proibiti, obbligatorie per legge. Ma non solo: all’interno dell’attività sono stati trovati due slot-machine e tre apparecchi da gioco non collegati al sistema telematico nazionale dell’A.D.M., come previsto dalla normativa vigente.

Gli apparecchi, considerati non conformi, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Al titolare del bar, deferito in stato di libertà, sono state contestate sanzioni per un totale di 50.000 euro.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del gioco illecito, che vede impegnate le forze dell’ordine in tutta la provincia di Trapani. Un fenomeno, quello delle slot irregolari, che oltre a sottrarre risorse all’erario pubblico, rappresenta spesso un canale di finanziamento per attività illecite e un pericolo per i soggetti vulnerabili, particolarmente esposti al rischio di dipendenza.



