Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
09/10/2025 06:00:00

Concessioni, affari e ombre di mafia. Cosa succede nei lidi siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/concessioni-affari-e-ombre-di-mafia-cosa-succede-nei-lidi-siciliani-450.jpg

Le spiagge siciliane sono un tesoro naturale e un affare d’oro.  In molte zone turistiche dell’isola, la linea di confine tra demanio pubblico e gestione privata è diventata sempre più sottile. Concessioni pagate poche decine di migliaia di euro che fruttano milioni, lidi che si comportano come proprietà esclusive e controlli che arrivano solo dopo le polemiche. È il volto più opaco del turismo balneare siciliano, dove interessi economici, politica e — secondo alcune denunce — anche mafia si intrecciano.

 

Il caso simbolo: Mondello

Il caso esploso a Mondello, la borgata marinara di Palermo, è diventato un simbolo delle contraddizioni del settore. Tutto è iniziato quest'estate con la denuncia del deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, che ha puntato il dito contro i tornelli e le staccionate installate dalla società Italo-Belga, concessionaria storica del lido. L’accesso al mare, di fatto, era diventato controllato e parzialmente chiuso.

Da quel momento è esploso un caso mediatico e politico nazionale. La Vardera ha parlato di “scenari inquietanti” e ha accusato il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla di “omertà istituzionale”, denunciando il loro silenzio. Nei giorni scorsi davanti a Palazzo d’Orleans si è tenuta anche una manifestazione con oltre duecento persone e il sostegno di tutte le opposizioni. “Quel silenzio istituzionale è imbarazzante – ha detto La Vardera –. La politica oggi è stata compatta nel dire basta, perché su una battaglia di legalità non ci sono colori politici”.

 

 

 

Ombre e parentele scomode: l’inchiesta sui legami mafiosi

Nel mirino sono finiti anche i presunti rapporti tra la società Italo-Belga e ambienti mafiosi. La scintilla è scattata dopo un servizio della trasmissione Rai "Lo Stato delle cose", che ha documentato la presenza tra i dipendenti della società di soggetti imparentati con condannati per mafia. Le segnalazioni sono state rilanciate da La Vardera e hanno fatto scattare l’interesse della Commissione Antimafia regionale, che ha aperto un fascicolo sulle infiltrazioni criminali nella gestione delle concessioni demaniali in Sicilia.

A rendere più pesante il contesto, è arrivata anche una lettera di minacce di morte recapitata all’imprenditore Giuseppe Piraino, noto per le sue denunce contro il racket: “Tu e La Vardera dovete morire”, si leggeva nel messaggio. Un segnale inquietante, che mostra quanto forti e radicati possano essere gli interessi mafiosi attorno al business delle spiagge e delle concessioni.

 

La difesa dell’Italo-Belga: “Non è la spiaggia di Cosa nostra”

In mezzo allo scontro politico e alle accuse, è intervenuto Antonio Gristina, presidente della società Italo-Belga, che ha provato a difendere l’operato della concessionaria: “Da oltre un secolo curiamo la spiaggia di Mondello nel pieno rispetto della legge, paghiamo i canoni previsti e siamo custodi di un bene comune per la città di Palermo”.

E ha aggiunto: “Nessuno si deve permettere di chiamare Mondello la spiaggia di Cosa nostra. Quereleremo chiunque ci associ a certe realtà criminali”.

Pochi giorni dopo, Mimmo Genova, figura al centro delle polemiche per legami familiari con esponenti mafiosi, (è nipote di Salvo Genova, boss di Resuttana) si è dimesso da ogni incarico nella Italo-Belga, spiegando di voler “tutelare la serenità della famiglia e non danneggiare l’immagine dell’azienda”.

 

L’attacco di Calenda e la querela di Schifani

La vicenda ha assunto i toni di uno scontro nazionale dopo le dichiarazioni del leader di Azione, Carlo Calenda, che durante il presidio a Palermo ha chiesto apertamente la revoca della concessione: “Mondello è la storia della Sicilia: l’idea che una società unica possieda un lido con una concessione imperitura spendendo 50 mila euro e guadagnando milioni, e dando lavoro a parenti di boss mafiosi, non è accettabile”.

Poi l’affondo al presidente Schifani: “Finora non è successo nulla, e Schifani invece di occuparsi della revoca querela i giornali. Io ho fatto un’interrogazione parlamentare e andrò avanti”.

Le parole di Calenda hanno innescato la reazione di Schifani, che ha annunciato una querela per diffamazione contro il Giornale di Sicilia (poi ritirata) e contro Azione, dopo la pubblicazione di una pagina pubblicitaria con la frase: “Sulla vicenda Mondello non vedono, non sentono e non parlano. Basta omertà istituzionale, liberiamo Mondello e la Sicilia”.

“Non è critica né satira – ha replicato Schifani – ma un tentativo di offendere persone e istituzioni con slogan populistici. Difenderò l’onorabilità mia e delle istituzioni”. Anche il sindaco Lagalla ha incaricato i propri legali “di agire contro chiunque utilizzi la sua immagine in modo lesivo o strumentale”.

 

Un settore ad alto rischio

Il caso Mondello ha scoperchiato un vaso di Pandora. Le spiagge siciliane sono uno dei settori economici più redditizi e meno trasparenti. Canoni bassi, proroghe infinite, controlli deboli e concessioni che finiscono spesso in mani sempre uguali. Ora la palla è all’Antimafia, chiamata a verificare se dietro le cabine e gli ombrelloni si nasconda un sistema dai contorni poco chiari.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali