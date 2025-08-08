Marinaio colto da malore al largo di Marettimo: soccorso da un elicottero dell'Aeronautica

08/08/2025 10:06:00

Un intervento rapido e decisivo ha permesso ieri il salvataggio di un marinaio colpito da un principio di ictus mentre si trovava a bordo di una nave commerciale, a circa cinquanta miglia dalla costa siciliana, nei pressi di Marettimo.

A intervenire è stato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare, di base all’aeroporto di Trapani Birgi. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, su richiesta della Capitaneria di Porto di Palermo, e l’operazione è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara).

Il decollo è avvenuto alle 18:16 con a bordo un’équipe medica. Una volta raggiunta la nave, grazie ai sistemi di bordo dell’elicottero, un aerosoccorritore è stato calato sul ponte tramite verricello per prestare i primi soccorsi e valutare le condizioni del paziente. In soli dieci minuti, l’uomo è stato stabilizzato, imbragato e issato a bordo.

Il trasporto d’urgenza verso l’ospedale di Trapani si è concluso in sicurezza, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118. Le operazioni, durate poco più di un’ora, si sono concluse con il rientro dell’equipaggio alla base alle 19:18, pronti a tornare in servizio per eventuali nuove emergenze.



