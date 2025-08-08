Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
08/08/2025 10:06:00

Marinaio colto da malore al largo di Marettimo: soccorso da un elicottero dell'Aeronautica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754640918-0-marinaio-colto-da-malore-al-largo-di-marettimo-soccorso-da-un-elicottero-dell-aeronautica.jpg

Un intervento rapido e decisivo ha permesso ieri il salvataggio di un marinaio colpito da un principio di ictus mentre si trovava a bordo di una nave commerciale, a circa cinquanta miglia dalla costa siciliana, nei pressi di Marettimo.

 

A intervenire è stato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare, di base all’aeroporto di Trapani Birgi. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, su richiesta della Capitaneria di Porto di Palermo, e l’operazione è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara).

Il decollo è avvenuto alle 18:16 con a bordo un’équipe medica. Una volta raggiunta la nave, grazie ai sistemi di bordo dell’elicottero, un aerosoccorritore è stato calato sul ponte tramite verricello per prestare i primi soccorsi e valutare le condizioni del paziente. In soli dieci minuti, l’uomo è stato stabilizzato, imbragato e issato a bordo.

 

Il trasporto d’urgenza verso l’ospedale di Trapani si è concluso in sicurezza, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118. Le operazioni, durate poco più di un’ora, si sono concluse con il rientro dell’equipaggio alla base alle 19:18, pronti a tornare in servizio per eventuali nuove emergenze.

 