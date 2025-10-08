Marsala, si fingono corrieri e derubano un’anziana: due arresti

08/10/2025 14:19:00

Si sono presentati alla porta di un’anziana donna fingendosi corrieri in consegna, ma dietro quella maschera si nascondeva un piano criminale.

Due uomini di Marsala sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e posti ai domiciliari con braccialetto elettronico, dopo l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Marsala. Sono accusati di furto in abitazione e furto con strappo aggravati, in concorso tra loro.

Il fatto risale al 21 agosto scorso, quando nel centro storico di Marsala un falso corriere, con tanto di pacco postale, è riuscito a entrare in casa di un’anziana. Dopo averla distratta, le ha strappato con violenza una collana d’oro dal collo, fuggendo subito dopo.

Ad attenderlo in strada c’era un complice a bordo di un’auto pronta per la fuga. I due si sono dileguati con la refurtiva, lasciando la donna sotto shock.

Grazie al racconto della vittima e ai filmati delle telecamere di sorveglianza, gli agenti del Commissariato di Marsala, coordinati dalla Procura della Repubblica, sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica del furto e a risalire ai responsabili, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati simili.

Durante la perquisizione del veicolo usato per la fuga, la Polizia ha trovato gli abiti del travestimento e il finto pacco utilizzato come stratagemma per entrare in casa dell’anziana.

Elementi considerati “decisivi” dal giudice per disporre la misura cautelare, ritenendo concreto il rischio che i due possano tornare a colpire.

Un episodio che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza degli anziani, spesso bersaglio di truffe e raggiri messi in atto con sempre maggiore astuzia.



